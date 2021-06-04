Радиообмен: Мазепин смог. А потому что не в Монако!
Длинные прямые трассы в Баку позволили россиянину выполнять задачи, с которыми он не справлялся на предыдущих этапах
По ходу пятничных тренировок Гран При Азербайджана Никита Мазепин отметился не только вылетом с трассы в конце утренней сессии, но и забавным радиообменом с командным мостиком Haas.
Забавным этот короткий диалог сделала отсылка к происходившему две недели назад на Гран При Монако. Тогда гоночный инженер Доминик Хейнс попросил пилота поменять настройки с помощью переключателя на руле – однако на городской трассе с короткими прямыми россиянин не смог этого сделать.
Инженер: Сброс настроек, потом Чарли, 85, когда сможешь… Сброс настроек, потом С, 85, когда сможешь… Это на главном переключателе. Позиция на 10 часов.
Мазепин: Не могу это сделать, не могу.
Инженер: Принято, Маз [сокращение от фамилии постоянно используется в переговорах]. Если можешь, переключатель в позицию C, потом выбери 85 на панели.
Мазепин: Повтори номер! Какой номер?
Инженер: Восемьдесят пять. Восемь – пять.
Мазепин: Я не могу, мужик. Ты, *****, шутишь! Я в Монако.
Инженер: Принято.
Выполнить аналогичные действия от пилота потребовалось и сегодня на трассе в Баку. Она тоже городская, но на ней есть длинная стартовая прямая. В отсутствие в календаре трассы в Шанхае она и вовсе является самой длинной прямой чемпионата. И на этот раз проблем у россиянина не возникло.
Инженер: Окей, Никита, выполни сброс настроек. Сброс, потом Чарли 87. Когда сможешь. Не спеши.
Мазепин: Сделал.
Инженер: Молодец, молодец.
Мазепин: Мы ж больше не в Монако.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Азербайджана
|Пилоты
|Никита Мазепин
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Кирилл Качнов