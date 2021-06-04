Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Хорнер: На месте Mercedes я бы помалкивал Следующая / К шестому Гран При Перес полностью разобрался с машиной Red Bull
Формула 1 / Гран При Азербайджана Самое интересное

Радиообмен: Мазепин смог. А потому что не в Монако!

Автор:
, Главный редактор

Длинные прямые трассы в Баку позволили россиянину выполнять задачи, с которыми он не справлялся на предыдущих этапах

Радиообмен: Мазепин смог. А потому что не в Монако!

По ходу пятничных тренировок Гран При Азербайджана Никита Мазепин отметился не только вылетом с трассы в конце утренней сессии, но и забавным радиообменом с командным мостиком Haas.

Забавным этот короткий диалог сделала отсылка к происходившему две недели назад на Гран При Монако. Тогда гоночный инженер Доминик Хейнс попросил пилота поменять настройки с помощью переключателя на руле – однако на городской трассе с короткими прямыми россиянин не смог этого сделать.

Инженер: Сброс настроек, потом Чарли, 85, когда сможешь… Сброс настроек, потом С, 85, когда сможешь… Это на главном переключателе. Позиция на 10 часов.
Мазепин: Не могу это сделать, не могу.
Инженер: Принято, Маз [сокращение от фамилии постоянно используется в переговорах]. Если можешь, переключатель в позицию C, потом выбери 85 на панели.
Мазепин: Повтори номер! Какой номер?
Инженер: Восемьдесят пять. Восемь – пять.
Мазепин: Я не могу, мужик. Ты, *****, шутишь! Я в Монако.
Инженер: Принято.

Выполнить аналогичные действия от пилота потребовалось и сегодня на трассе в Баку. Она тоже городская, но на ней есть длинная стартовая прямая. В отсутствие в календаре трассы в Шанхае она и вовсе является самой длинной прямой чемпионата. И на этот раз проблем у россиянина не возникло.

Инженер: Окей, Никита, выполни сброс настроек. Сброс, потом Чарли 87. Когда сможешь. Не спеши.
Мазепин: Сделал.
Инженер: Молодец, молодец.
Мазепин: Мы ж больше не в Монако.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Хорнер: На месте Mercedes я бы помалкивал

Предыдущая новость

Хорнер: На месте Mercedes я бы помалкивал

Следующая новость

К шестому Гран При Перес полностью разобрался с машиной Red Bull

К шестому Гран При Перес полностью разобрался с машиной Red Bull
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

На всех болидах Ф1 появилось по 12 цветных точек. Зачем?

21мин
2
Формула 1

Радиообмен: Мазепин смог. А потому что не в Монако!

3
Формула 1

Хорнер: На месте Mercedes я бы помалкивал

4
Формула 1

Mercedes уступает Ferrari и Red Bull в медленных поворотах

5
Формула 1

Пилоты Red Bull быстрее всех во второй тренировке Ф1 в Баку

Самое важное:
На всех болидах Ф1 появилось по 12 цветных точек. Зачем?
Формула 1

На всех болидах Ф1 появилось по 12 цветных точек. Зачем?

21мин
Латифи помешала в пятницу излишняя вежливость
Формула 1

Латифи помешала в пятницу излишняя вежливость

30мин
Леклер: Был так уверен в своей Ferrari, что вылетел с трассы
Формула 1

Леклер: Был так уверен в своей Ferrari, что вылетел с трассы

32мин
Mercedes уступает Ferrari и Red Bull в медленных поворотах
Формула 1

Mercedes уступает Ferrari и Red Bull в медленных поворотах

Технический брифинг: переднее крыло Alpine A521
Формула 1

Технический брифинг: переднее крыло Alpine A521

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Леклер: Был так уверен в своей Ferrari, что вылетел с трассы Гран При Азербайджана
Формула 1

Леклер: Был так уверен в своей Ferrari, что вылетел с трассы

Mercedes уступает Ferrari и Red Bull в медленных поворотах Гран При Азербайджана
Формула 1

Mercedes уступает Ferrari и Red Bull в медленных поворотах

Mercedes в Баку: С балансом порядок, только скорости нет Гран При Азербайджана
Формула 1

Mercedes в Баку: С балансом порядок, только скорости нет

Никита Мазепин Больше от
Никита Мазепин
Штайнер: Я и не ждал от Мазепина аварий в Монако Гран При Азербайджана
Формула 1

Штайнер: Я и не ждал от Мазепина аварий в Монако

Вильнев: Мазепин мешает оценить скорость Шумахера
Формула 1

Вильнев: Мазепин мешает оценить скорость Шумахера

«Мазепин действует дубиной». Россиянину досталось от главного критика Ф1
Формула 1

«Мазепин действует дубиной». Россиянину досталось от главного критика Ф1

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Формула 1 или военная кафедра? Непростой выбор Мазепина
Формула 1

Формула 1 или военная кафедра? Непростой выбор Мазепина

Расплата с жизнью и лучший результат в карьере. Как Мазепин провел Гран При Монако Гран При Монако
Формула 1

Расплата с жизнью и лучший результат в карьере. Как Мазепин провел Гран При Монако

Мазепин о дуэли с Миком: Не хотелось оставить обе машины в том повороте Гран При Монако
Формула 1

Мазепин о дуэли с Миком: Не хотелось оставить обе машины в том повороте

Самое читаемое Сегодня

На всех болидах Ф1 появилось по 12 цветных точек. Зачем?
Формула 1 Формула 1

На всех болидах Ф1 появилось по 12 цветных точек. Зачем?

Радиообмен: Мазепин смог. А потому что не в Монако!
Формула 1 Формула 1

Радиообмен: Мазепин смог. А потому что не в Монако!

Хорнер: На месте Mercedes я бы помалкивал
Формула 1 Формула 1

Хорнер: На месте Mercedes я бы помалкивал

Mercedes уступает Ferrari и Red Bull в медленных поворотах
Формула 1 Формула 1

Mercedes уступает Ferrari и Red Bull в медленных поворотах

Пилоты Red Bull быстрее всех во второй тренировке Ф1 в Баку
Формула 1 Формула 1

Пилоты Red Bull быстрее всех во второй тренировке Ф1 в Баку

Леклер: Был так уверен в своей Ferrari, что вылетел с трассы
Формула 1 Формула 1

Леклер: Был так уверен в своей Ferrari, что вылетел с трассы

К шестому Гран При Перес полностью разобрался с машиной Red Bull
Формула 1 Формула 1

К шестому Гран При Перес полностью разобрался с машиной Red Bull

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?
Формула 1 Формула 1

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?

Самое важное:

На всех болидах Ф1 появилось по 12 цветных точек. Зачем?
Формула 1 Формула 1

На всех болидах Ф1 появилось по 12 цветных точек. Зачем?

Латифи помешала в пятницу излишняя вежливость
Формула 1 Формула 1

Латифи помешала в пятницу излишняя вежливость

Леклер: Был так уверен в своей Ferrari, что вылетел с трассы
Формула 1 Формула 1

Леклер: Был так уверен в своей Ferrari, что вылетел с трассы

Mercedes уступает Ferrari и Red Bull в медленных поворотах
Формула 1 Формула 1

Mercedes уступает Ferrari и Red Bull в медленных поворотах

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.