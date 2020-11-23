Слухи о том, что Келли Пике встречается с Максом Ферстаппеном, получили свое подтверждение – в твитере всплыла фотография, на которой пилот Red Bull и дочь трехкратного чемпиона Ф1 вместе проводят время в компании ровесников.

«Теперь все официально. Макс и Келли – пара», – прокомментировал снимок разместивший его пользователь Serendipity1818. Чуть позже в комментариях он сообщил, что получил фотографию от друзей Пике.

Фотография опубликована в единственном посте соответствующего аккаунта, созданного в ноябре этого года – видимо, специально для размещения снимка. Использованное в название аккаунта английское слово переводится на русский как «озарение» или «счастливый случай». Кстати, среди верящих в символику чисел комбинация цифр 1818 считается предвещающей удачу, перемены к лучшему и исполнение желаний.

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Келли Пике, дочь трехкратного чемпиона мира Формулы 1, раньше встречалась с Даниилом Квятом и в прошлом году родила от него дочь. Прошлой зимой появились подозрения, что Даниил и Келли расстались – что через некоторое время подтвердил Хельмут Марко. Сами россиянин и бразильянка предпочли не рассказывать о произошедшем между ними – впрочем, Квят в одном из интервью сообщил, что регулярно видится с Пике и проводит немало времени с дочерью.