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«Ради чего это? Просто фарс». Джордан раскритиковал спринты

Вывший владелец побеждавшей команды Ф1 оказался одним из тех, кто позволил себе открытые выпады в адрес популярной идеи FIA

Штефан Элен
Автор:
Перед стартом гонки. впереди Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Недавно босс Формулы 1 Стефано Доменикали рассказал, что сообщество Формулы 1 «в целом позитивно» восприняло идею спринтов – при этом итальянец оговорился, что среди болельщиков со стажем изменения формата получили наименее благожелательный прием. 

Видимо, одним из таких болельщиков оказался Эдди Джордан – в свежем выпуске подкаста Formula for Success ирландец признался, что не в восторге от нового запутанного расписание уик-эндов. 

«Как мы должны объяснять людям, что пятничная квалификация определяет воскресную решетку? – сказал Эдди. – И зачем это вообще, ради чего?

Liberty Media просто хочет, чтобы было больше стартов? Ради того, чтобы было еще больше напряженности и аварий? Если так, это совершенно неверно. Просто фарс».

Джордан добавил, что боссы Ф1 стремятся искать сиюминутную выгоду, не задумываясь о долгосрочных последствиях – именно поэтому правила чемпионата постоянно меняются после 2021 года.

«Они [Liberty Media] думают только про экшн – да побольше, побольше, – сказал Эдди. – Но ведь нельзя при этом игнорировать саму суть гонок».

Пожалуй, эти слова можно назвать самой жесткой критикой идеи спринтов, которую мы слышали с момента появления в Ф1 субботних гонок в 2021 году. 

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