Racing Рoint продлила контракт со Строллом на 2021 год

Отмар Сафнауэр, руководитель команды Racing Рoint, сообщил о том, что британский коллектив уже подписал контракты на выступления в 2021 году с обоими нынешними гонщиками.

В случае с Серхио Пересом это не стало новостью: о продлении соглашения с мексиканцем до конца 2022 года команда сообщила еще в конце лета. Сохранение места за Лэнсом Строллом – также не сенсация: ведь отец канадского пилота, Лоуренс Стролл, является ключевым совладельцем гоночной команды. Однако нынешний контракт 21-летнего гонщика истекает в конце этого года, и ранее о его продлении не сообщалось.

Обычно объявление о контракте (даже столь ожидаемом) делается в виде пресс-релиза, и до этого момента даже руководство коллектива избегает однозначных формулировок. Тем не менее, Сафнауэр в недавнем интервью Radio Canada выразился предельно четко: «Наши пилоты прекрасно ладят между собой, и контракты обоих будут действовать в 2020 и 2021 годах».

Руководитель команды также поделился своими ожиданиями от этого сезона: «Если ты быстр в Барселоне – это значит, что твоя машина в целом быстра, – рассказал менеджер, вспоминая о неплохо прошедших для Racing Рoint предсезонных тестах. – Похоже, мы построили неплохой автомобиль и будем лучше чем раньше выглядеть в квалификациях.

Если Лэнс будет стартовать с более хороших позиций, он чаще будет бороться за места в первой десятке. А когда он находится в первой десятке, то показывает, что способен выдавать отличные гонки. Если ты с самого начала где-то на задах, больше шансов застрять за медленной машиной или столкнуться с другими проблемами.

Но я не думаю, что у Лэнса будут такие проблемы. Если мы обеспечим ему хорошую машину, он, наоборот, будет показывать достойные результаты и совершенствоваться».

Напомним, что в следующем году Racing Рoint сменит имя на Aston Martin: сравнительно недавно Стролл-старший стал ключевым акционером британского автопроизводителя.