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Формула 1 / Новость

Racing Point сможет обновить коробку передач и подвеску в обход правил. В FIA все одобрили

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Racing Point сможет обновить коробку передач и подвеску в обход правил. В FIA все одобрили
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, редактор

Команда получит детали Mercedes 2020 года, не потратив жетонов на доработку болида

Ради экономии средств в условиях кризиса Формула 1 серьезно ограничила развитие болидов на 2021 год. Команды получат по два жетона на доработку своих машин, при этом изменение наиболее важных узлов будет стоить как раз два жетона. Так что каждая команда сможет изменить либо пару небольших узлов, либо один большой.

Однако, применение этого правила сразу вызвало споры. Несмотря на ограничения, Racing Point сможет получить коробку передач и подвеску от машин Mercedes 2020 года без использования жетонов. При этом, Alfa Romeo и Haas для приобретения новых деталей Ferrari придется свои жетоны тратить. Это вызвало у соперников Racing Point недовольство, но в FIA считают его необоснованным.

«Такие аргументы не всегда корректны, – цитирует главу департамента формульных машин FIA Николаса Томбасиса Auto Motor und Sport. – Некоторые команды, например Haas, используют детали от нынешнего болида Ferrari. А Racing Point покупает прошлогодние.

Мы ввели ограничения на доработку по причинам экономии. А работа Racing Point с Mercedes экономит деньги обеим командам. Одни по новой используют вышедшие из обращения материалы, другим не приходится тратить средства на разработку.

Racing Point не использует эти детали, чтобы сделать свои машины быстрее. Поэтому мы не будем забирать у них жетоны».

Скандал с Racing Point разгорелся еще на зимних тестах, когда новый болид команды оказался практически копией прошлогодней машины Mercedes. Со следующего года подобное копирование будет запрещено.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Racing Point
Автор Иван Матушкин

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