Статья впервые была опубликована в апрельском номере журнале GP Racing (так с недавнего времени называется журнал, ранее издававшийся под именем F1 Racing).

Когда Серхио Перес в феврале впервые выехал из боксов на новом болиде Racing Point, для многих на пит-лейне это стало шоком. Казалось бы, за несколько месяцев до вступления в силу новых техтребований (о переносе срока на 2022 год речь тогда еще не шла) уместно ограничиться совершенствованием прошлогодней конструкции.

Вместо этого британская команда предпочла создать машину, совершенно новую для себя – и в то же время прекрасно знакомую своими очертаниями всему паддоку.

Вообще-то копировать решения конкурентов в Формуле 1 не запрещено. И руководитель коллектива Отмар Сафнауэр в ответ на обвинения говорит: «Перед нами весь сезон был автомобиль, который очевидно был быстр. И нет ничего удивительного в том, что однажды мы подумали: если он быстр, почему бы нам не пойти тем же путем?»

Однако собрать тысячи фотографий чемпионского болида и сделать его копию – одно дело. А понять, как десятки разных элементов работают в единой системе – совсем другое. Поэтому, сравнивая фотографии прошлогоднего Mercedes W10 и новой Racing Point RP20, эксперты никак не могли оставить за скобками, что эти две команды друг другу не чужие.

От мотора до пилота: длинная история партнерства

Коллектив, тогда еще называвшийся Force India, наладил сотрудничество с Mercedes в 2009 году. Команда начала покупать у немцев моторы. В 2014 году к силовым установкам добавились коробки передач (ранее их закупали у McLaren). Дальше – больше.

Force India сажала в одну из своих машин протеже Mercedes Эстебана Окона, получая взамен скидки на поставку силовых агрегатов. Титульным спонсором команды стала австрийская компания BWT, одним из акционеров которой является Тото Вольф – глава команды Mercedes. В прошлом году Racing Point отказалась от работы в аэродинамической трубе на базе Toyota в Кельне и предпочла проводить испытания на базе Mercedes.

Владелец Racing Point F1 Лоуренс Стролл и руководитель команды Отмар Сафнауэр не собираются рвать налаженные связи с Mercedes. Более того, эти связи год от года только укрепляются Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Впрочем, все это правилами также не запрещено – чем многие команды активно пользуются. Настолько активно, что в свое время глубину сотрудничества между Haas и Ferrari осуждали как раз представители Force India. Теперь же сама команда из Сильверстоуна оказалась под огнем критики и сарказма. Но ей есть что ответить.

Сейчас у нас 465 сотрудников, – комментирует ситуацию Омар Сафнауэр. – В следующем году должно стать 500. И это мало похоже на Haas. Чтобы закупать все, что возможно, на стороне, такое количество персонала не требуется.

По логике Сафнауэра, действия его подчиненных в ходе создания RP20 свидетельствуют как раз о том, что технический штаб в Racing Point действует самостоятельно и может себе позволить весьма рискованные шаги.

Напомним, что в погоне за прижимной силой команды Ф1 сейчас используют два базовых подхода. Одни с подачи Эдриана Ньюи предпочитают строить машины с большим «углом атаки»: дорожный просвет в области передней оси гораздо меньше, чем в области задней. Это делает менее турбулентными потоки воздуха вдоль краев днища машины – и повышает уровень прижимной силы, который создает корпус автомобиля.

Mercedes действует по другой схеме. Коллектив из Брэкли добивается прибавки в прижимной силе, увеличивая площадь днища. Именно поэтому колесная база болидов у машин немецкой команды по меркам Формулы 1 весьма велика.

На предсезонной презентации Racing Point показала прошлогоднюю машину в расцветке нового сезона – хотя до начала предсезонных тестов в тот момент оставалась буквально пара дней Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Racing Point, как и многие другие команды, в последние годы работала с концепцией Red Bull. Тем более, что переход в 2017 году на более широкие шины сделал эту концепцию еще более привлекательной. Чем шире шины – тем мощнее создающиеся при их вращении завихрения. А на машине с большим углом атаки такие завихрения меньше влияют на управляемость болида.

Поскольку аэродинамика – не самая простая область, соперники потратили на освоение идеи Red Bull годы и до сих пор продолжают ее шлифовать. Таким образом, у Racing Point вроде как не было особых доводов в пользу резкой смены концепции. Но так только кажется.

Настало время определиться

«Вообще-то мы хотели сделать это достаточно давно, – утверждает технический директор команды Энди Грин. – Нам мешала лишь нехватка денег. Из-за этого нам часто приходилось при создании новой машины сохранять неизменной конструкцию того или иного узла. А значит – радикально менять базовую концепцию болида мы не могли. Все изменилось, когда появился Лоуренс Стролл».

Слайдер Список Racing Point RP20 на предсезонных тестах в Барселоне 1 / 5 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Racing Point RP20 на предсезонных тестах в Барселоне 2 / 5 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Racing Point RP20 на предсезонных тестах в Барселоне 3 / 5 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Racing Point RP20 на предсезонных тестах в Барселоне 4 / 5 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Racing Point RP20 на предсезонных тестах в Барселоне 5 / 5 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Все дело в том, что на протяжении последних сезонов конструкторы в каком-то смысле пытались удержаться на постепенно расходящихся рельсах. Аэродинамика задней части машины была рассчитана на большой угол атаки. А точки крепления рычагов подвески на коробке передач Mercedes – наоборот, на малый.

В нынешнем сезоне этот диссонанс рисковал стать еще заметнее, так как в конструкции новой машины использовано больше купленных у Mercedes элементов подвески, чем в конструкции старой.

В душе сотрудники Racing Point, может быть, считают концепцию с задранной кормой более перспективной и были бы очень даже не против работать с ней дальше. Но жизнь буквально заставляет их копировать Mercedes.

При этом не стоит преувеличивать эффективность такого копирования. Ни для кого не секрет, что машина Формулы 1 – чрезвычайно сложная конструкция. И приведенный выше пример наглядно показывает, что самой продвинутой аэродинамике для максимального эффекта нужна заточенная под нее подвеска.

А подвеска RP20 все-таки не является точной копией подвески Mercedes. Еще одним важным отличием могут быть размеры и формы понтонов: на болидах чемпионской команды обычно используются более компактные радиаторы, чем на автомобилях Racing Point.

Одним словом, сторонники теории заговора могут сколько угодно представлять, как переодетый Тото Вольф подбрасывает в почтовый ящик Racing Point флешку с цифровой моделью болида W10 (нарушая тем самым требование, что каждая команда Ф1 должна самостоятельно разрабатывать автомобиль). Суть в том, что для конструкторов Racing Point копирование прошлогоднего Mercedes было самым логичным вариантом – вне зависимости от отношения к этому господина Вольфа и господина Сафнауэра.