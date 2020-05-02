Racing Point – самая бедная и маленькая команда Ф1. Так уверяет ее босс

В 2018 году канадский миллиардер Лоуренс Стролл выкупил команду Force India и спас ее от финансового кризиса. Команда была переименована в Racing Point и обрела финансовые гарантии. Но по словам ее руководителя Отмара Сафнауэра, Racing Point до сих пор остается командой с самым маленьким бюджетом и числом сотрудников в Формуле 1.

«Когда Лоуренс пришел, он увеличил нам бюджет, дал намного больше денег [чем было раньше], – сказал Сафнауэр Motorsport.com. – Но даже при том, что бюджет вырос на 30-40%, я все равно думаю, что он у нас самый маленький. И у нас меньше всех людей на пит-лейне. Мы все еще самая маленькая команда Ф1.

Может, у Haas поменьше сотрудников, потому что значительную часть разработки и производства за них выполняет Dallara. Но если посчитать и сотрудников Dallara, то полагаю, что мы меньше их.

Так что сейчас у нас больше ресурсов, и мы больше можем себе позволить. Но нам важно сохранить ту эффективность, что была у нас прежде. Мы следим за каждым потраченным фунтом, просто теперь тратим их побольше».

Сафнауэр отметил, что в 2020 году команда планирует расширение, но пока оно заморожено из-за коронавируса: «Некоторые наши проекты по расширению, например увеличение производственных мощностей, поставлены на паузу. Ведь сейчас никто не работает. И если мы вернемся к работе, полагаю, в середине мая, то из-за двух месяцев паузы все будет отложено. Так что мы будем расширяться, но с задержкой в два месяца».

Дополнительная информация: Алекс Калинаукас