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Формула 1 / Новость

Racing Point решила не оспаривать наказание за копирование

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Racing Point решила не оспаривать наказание за копирование
Автор:
, Редактор Ф1

Команда из Сильверстоуна согласилась принять штрафы, назначенные за использование тормозных воздухозаборников Mercedes

В августе FIA признала Racing Point виновной в незаконном копировании, обязав выплатить 400 тысяч евро штрафа и лишив команду 15 очков в Кубке конструкторов. 

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Это решение оспорили пять команд – четыре настаивали, что оно недостаточно жесткое, а сама Racing Point решила бороться за собственную репутацию. Однако в дальнейшем Williams, McLaren и Renault отозвали свои протесты. 

В воскресенье на Гран При Италии коллектив из Сильверстоуна распространил заявление, что тоже решил не спорить с вынесенным вердиктом. 

«Мы приветствуем решение, которое поддержали все команды, и довольным тем, что FIA сделала столь необходимые разъяснения правил использования поименованных и непоименованных компонентов», – говорится в документе. 

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Там же сказано: «Судьи и все стороны, заинтересованные в апелляции, согласились, что регламент был сформулирован недостаточно четко, и что мы не нарушали его преднамеренно. 

Сейчас, когда двусмысленность в правилах устранена, мы решили отозвать свою апелляцию, действуя в интересах спорта. 

Этот вопрос отвлекает нас и другие команды, но теперь все смогут сфокусироваться на том, чем мы занимаемся: на гонках и создании яркого шоу для миллионов поклонников Ф1 по всему миру».

За пару дней до заявления Racing Point в Ferrari дали понять, что тоже готовы отозвать апелляцию, если FIA примет меры для исключения случаев копирования в будущем. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Racing Point
Автор Люк Смит

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