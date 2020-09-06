Racing Point решила не оспаривать наказание за копирование

В августе FIA признала Racing Point виновной в незаконном копировании, обязав выплатить 400 тысяч евро штрафа и лишив команду 15 очков в Кубке конструкторов.

Это решение оспорили пять команд – четыре настаивали, что оно недостаточно жесткое, а сама Racing Point решила бороться за собственную репутацию. Однако в дальнейшем Williams, McLaren и Renault отозвали свои протесты.

В воскресенье на Гран При Италии коллектив из Сильверстоуна распространил заявление, что тоже решил не спорить с вынесенным вердиктом.

«Мы приветствуем решение, которое поддержали все команды, и довольным тем, что FIA сделала столь необходимые разъяснения правил использования поименованных и непоименованных компонентов», – говорится в документе.

Там же сказано: «Судьи и все стороны, заинтересованные в апелляции, согласились, что регламент был сформулирован недостаточно четко, и что мы не нарушали его преднамеренно.

Сейчас, когда двусмысленность в правилах устранена, мы решили отозвать свою апелляцию, действуя в интересах спорта.

Этот вопрос отвлекает нас и другие команды, но теперь все смогут сфокусироваться на том, чем мы занимаемся: на гонках и создании яркого шоу для миллионов поклонников Ф1 по всему миру».

За пару дней до заявления Racing Point в Ferrari дали понять, что тоже готовы отозвать апелляцию, если FIA примет меры для исключения случаев копирования в будущем.