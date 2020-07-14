Гоночный коллектив Racing Point набрал много очков в первых двух этапах сезона-2020. Сейчас команда занимает четвертое место в общем зачете. Темп RP20 настолько напугал конкурентов, что те подали протест против этой машины. Теперь руководитель команды Отмар Зафнауэр предупредил соперников: форма Racing Point в Австрии – это не предел возможностей британского коллектива.

«В календаре наверняка найдутся автодромы, которые подойдут нам лучше, чем трасса в Австрии. И на таких автодромах мы будем ближе к лидерам, – пообещал Зафнауэр. – Насколько точно? Я не знаю. Оценить это сложно, но я очень доволен имеющимся у нас темпом. При этом мы еще не добились оптимального проведения гоночного уик-энда; нам есть, что улучшать.

Я помню, что когда работал в Honda, в конце сезона мы обычно переключались на машину следующего года и переставали привозить обновления для существующего автомобиля. И когда проходит четыре, пять, шесть гонок без единого изменения в конструкции, команда начинает лучше понимать, как работает имеющийся болид – и результаты становятся лучше.

Нам нужно просто потратить больше времени на проверку разных гипотез на тренировках. Чем больше сессий свободных заездов мы проведем, тем больше мы узнаем о том, как идеальным образом настроить наш автомобиль».

Пилот Racing Point Лэнс Стролл успел заявить, что машина RP20 – вторая по скорости во всем пелотоне. Несмотря на это пилоты британской команды финишировали только шестым и седьмым на Гран При Штирии. Перес и Стролл уступили обоим гонщикам Mercedes и Red Bull, а также Ландо Норрису на McLaren.