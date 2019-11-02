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Формула 1 / Новость

Racing Point получила разрешение на строительство новой базы

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Racing Point получила разрешение на строительство новой базы
Автор:
2 нояб. 2019 г., 07:29

Проект строительства с нуля завода Racing Point на площадке рядом с существующей базой в Сильверстоуне одобрен властями района Саут-Нортгемптоншир.

Работы по созданию новой фабрики площадью 15 тысяч квадратных метров, которая была спроектирована под наблюдением владельца команды Лоуренса Стролла, начнутся в ближайшее время.

Ожидается, что завод будет введен в эксплуатацию к августу 2021 года. Новая база будет включать в себя вертолетную площадку и парковку на 600 машин, устранив тем самым ограничения, с которыми команда сталкивалась в течение многих лет.

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Нынешняя база коллектива была построена еще в начале 90-х для команды Jordan, после целого ряда смен собственников и переименований превратившейся в нынешнюю Racing Point. Численность персонала команды 30 лет назад была значительно ниже – и несоответствие площади базы количеству сотрудников в последние годы заметно сказывалось на функционировании команды.

«Я очень рад, что мы смогли получить разрешение в сроки, на которые мы рассчитывали, – сказал руководитель команды Отмар Сафнауэр Motorsport.com. – Теперь осталось разобраться с кое-какими деталями – и можно закладывать фундамент. Рассчитываем сделать это в первом квартале следующего года.

Мы хотим переехать в новое здание во время летних каникул в 2021 году. Нынешняя база недостаточно велика для расширения команды. Если мы собираемся увеличить численность сотрудников на 10-20 %, под это нужно пространство».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Racing Point
Автор Адам Купер

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