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Формула 1 / Гран При России / Новость

Racing Point получила от Mercedes новые КПП и подвеску

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Racing Point получила от Mercedes новые КПП и подвеску
Автор:
, Главный редактор

Британская команда проапгрейдила машины на полсезона раньше, чем это было запланировано изначально

Команда Racing Point привезла на Гран При России автомобили, укомплектованные коробками передач и деталями задней подвески образца 2020 года. Об этом сообщает сайт The Race.

Все упомянутые детали и агрегаты британская команда закупает у Mercedes – и при создании болида RP20 коллектив использовал элементы, разработанные немецкой командой для прошлогодней машины. Изначально предполагалось, что такая схема работы сохранится и детали от использующегося немцами сейчас болида W11 британцы получат только следующей зимой. Однако в итоге стороны договорились, что Racing Pont сможет использовать новые КПП и заднюю подвеску уже в этом сезоне.

Изменение сроков было связано в том числе с ограничениями, которые FIA наложила на доработку машин к сезону 2021 года. Многие конкуренты Racing Point считали, что упомянутый апгрейд должен оцениваться на общих основаниях. Если бы федерация приняла эту точку зрения, переход на новые КПП и подвеску обошелся бы команде в два т.н. жетона из трех, которыми располагает каждый коллектив. Правда, и в этом случае у Racing Point оставалась возможность «бесплатно» перейти на новые детали до 30 сентября.

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В итоге FIA остановилась на максимально удобном для британской команды варианте, при котором замена закупающихся на стороне элементов 2019 года на элементы 2020-го является исключением и может осуществляться без потери жетонов. Но коллектив, судя по всему, предпочел перестраховаться на случай неблагоприятного развития событий.

Спорным моментом остается тот факт, что клиентам Ferrari – Alfa Romeo и Haas – в подобной ситуации придется расстаться с двумя жетонами. Однако в этом случае у FIA есть свои аргументы: в то время как Racing Point прошлой зимой получила от Mercedes коробку передач и подвеску 2020 года, Alfa Romeo и Haas при создании машин этого года изначально использовали наиболее современные узлы и агрегаты Ferrari.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Команды Racing Point
Автор Кирилл Качнов

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