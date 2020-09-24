Racing Point получила от Mercedes новые КПП и подвеску

Команда Racing Point привезла на Гран При России автомобили, укомплектованные коробками передач и деталями задней подвески образца 2020 года. Об этом сообщает сайт The Race.

Все упомянутые детали и агрегаты британская команда закупает у Mercedes – и при создании болида RP20 коллектив использовал элементы, разработанные немецкой командой для прошлогодней машины. Изначально предполагалось, что такая схема работы сохранится и детали от использующегося немцами сейчас болида W11 британцы получат только следующей зимой. Однако в итоге стороны договорились, что Racing Pont сможет использовать новые КПП и заднюю подвеску уже в этом сезоне.

Изменение сроков было связано в том числе с ограничениями, которые FIA наложила на доработку машин к сезону 2021 года. Многие конкуренты Racing Point считали, что упомянутый апгрейд должен оцениваться на общих основаниях. Если бы федерация приняла эту точку зрения, переход на новые КПП и подвеску обошелся бы команде в два т.н. жетона из трех, которыми располагает каждый коллектив. Правда, и в этом случае у Racing Point оставалась возможность «бесплатно» перейти на новые детали до 30 сентября.

В итоге FIA остановилась на максимально удобном для британской команды варианте, при котором замена закупающихся на стороне элементов 2019 года на элементы 2020-го является исключением и может осуществляться без потери жетонов. Но коллектив, судя по всему, предпочел перестраховаться на случай неблагоприятного развития событий.

Спорным моментом остается тот факт, что клиентам Ferrari – Alfa Romeo и Haas – в подобной ситуации придется расстаться с двумя жетонами. Однако в этом случае у FIA есть свои аргументы: в то время как Racing Point прошлой зимой получила от Mercedes коробку передач и подвеску 2020 года, Alfa Romeo и Haas при создании машин этого года изначально использовали наиболее современные узлы и агрегаты Ferrari.