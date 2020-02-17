Racing Point показала свою последнюю машину для Ф1
Команда Лоуренса Стролла представила последнюю модель болида при нынешнем названии.
Команда Формулы 1 Racing Point показала болид RP20, с которым будет выступать в сезоне-2020. Ливрея машины, как и ранее, выполнена в розовых тонах.
В прошлом сезоне Racing Point заняла седьмое место в Кубке конструкторов. В новом чемпионате за нее вновь будут выступать Серхио Перес и Лэнс Стролл.
С 2021 года команда будет переименована в Aston Martin.
Racing Point стала девятой командой, которая официально представила новую машину. До сих пор презентацию не привела Alfa Romeo, которая, тем не менее, показала болид в рамках съемочного дня.
Гонщики Racing Point F1 Team Лэнс Стролл и Серхио Перес рядом с автомобилем
Фотограф: Racing Point
Автомобиль Racing Point F1 Team
Фотограф: Racing Point
Автомобиль Racing Point F1 Team
Фотограф: Racing Point
Автомобиль Racing Point F1 Team
Фотограф: Racing Point
Автомобиль Racing Point F1 Team RP20
Фотограф: Racing Point
Автомобиль Racing Point F1 Team RP20
Фотограф: Racing Point
Гонщики Racing Point F1 Team Серхио Перес и Лэнс Стролл рядом с автомобилем RP20
Фотограф: Racing Point
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Презентация Racing Point F1 Team
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Иван Матушкин
Racing Point показала свою последнюю машину для Ф1
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