Racing Point показала свою последнюю машину для Ф1

Команда Формулы 1 Racing Point показала болид RP20, с которым будет выступать в сезоне-2020. Ливрея машины, как и ранее, выполнена в розовых тонах.

В прошлом сезоне Racing Point заняла седьмое место в Кубке конструкторов. В новом чемпионате за нее вновь будут выступать Серхио Перес и Лэнс Стролл.

С 2021 года команда будет переименована в Aston Martin.

Racing Point стала девятой командой, которая официально представила новую машину. До сих пор презентацию не привела Alfa Romeo, которая, тем не менее, показала болид в рамках съемочного дня.