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Формула 1 / Гран При России / Новость

Racing Point подготовила пакет новинок только Строллу

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Racing Point подготовила пакет новинок только Строллу
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Перевод: Александр Кабановский, Ответственный редактор

В Сочи только один из двух пилотов британской команды получит машину в самой последней версии. И это вновь будет не Серхио Перес

Racing Point подготовила сразу несколько серьезных обновлений для своей машины RP20 к этапу в Муджелло. Там единственный комплект деталей поставили Лэнсу Строллу. Канадец занимал в гонке четвертое место и всерьез претендовал на подиум, когда попал в серьезную аварию, разбив автомобиль вдребезги.

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После этого в команде предположили, что подготовить к российскому этапу еще два комплекта новинок едва ли получится. Именно так оно и вышло, потому было принято отдать делали тому из гонщиков, кто расположен выше в таблице общего зачета. То есть опять Строллу.

При этом в Racing Point заверили, что уж к следующему Гран При на «Нюрбургринге» элементов точно будет достаточно для двух машин. 

Также глава коллектива Отмар Сафнауэр рассказал, что в Сочи основное внимание по ходу тренировок будет уделено гоночной конфигурации: «Традиционно мы всегда работали прежде всего на гонку, – объяснил он. – Но в этом году стали заниматься и квалификацией тоже.

Но недавно мы пересмотрели подход, так что в Монце и Муджелло вновь работали  именно над гоночными настройками. Здесь мы будем действовать так же. 

Если в гонке ваша машина едет лучше, чем в квалификации, то в воскресенье всегда можно отыграться».

Racing Point входит в число всего четырех команд, чьим пилотам удавалось подниматься на подиум в Сочи. Серхио Перес финишировал третьим в гонке 2015 года.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Пилоты Лэнс Стролл
Команды Racing Point
Автор Джонатан Нобл

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