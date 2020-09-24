Racing Point подготовила пакет новинок только Строллу

Racing Point подготовила сразу несколько серьезных обновлений для своей машины RP20 к этапу в Муджелло. Там единственный комплект деталей поставили Лэнсу Строллу. Канадец занимал в гонке четвертое место и всерьез претендовал на подиум, когда попал в серьезную аварию, разбив автомобиль вдребезги.

После этого в команде предположили, что подготовить к российскому этапу еще два комплекта новинок едва ли получится. Именно так оно и вышло, потому было принято отдать делали тому из гонщиков, кто расположен выше в таблице общего зачета. То есть опять Строллу.

При этом в Racing Point заверили, что уж к следующему Гран При на «Нюрбургринге» элементов точно будет достаточно для двух машин.

Также глава коллектива Отмар Сафнауэр рассказал, что в Сочи основное внимание по ходу тренировок будет уделено гоночной конфигурации: «Традиционно мы всегда работали прежде всего на гонку, – объяснил он. – Но в этом году стали заниматься и квалификацией тоже.

Но недавно мы пересмотрели подход, так что в Монце и Муджелло вновь работали именно над гоночными настройками. Здесь мы будем действовать так же.

Если в гонке ваша машина едет лучше, чем в квалификации, то в воскресенье всегда можно отыграться».

Racing Point входит в число всего четырех команд, чьим пилотам удавалось подниматься на подиум в Сочи. Серхио Перес финишировал третьим в гонке 2015 года.