Racing Point ответила Renault: заблуждения и неверная информация

Накануне Renault подала в FIA протест на Racing Point из-за того, что та якобы использует технику, которую не разрабатывала сама.

О том, что будущая Aston Martin многое позаимствовала у прошлогодней машины Mercedes, было известно заранее. Но по данным Renault, их соперники без изменений использовали тормозные воздухозаборники передних и задних колес от Mercedes, что является нарушением регламента. Однако в самой Racing Point с этим не согласны.

«Мы крайне разочарованы тем, что на результаты на Гран При Штирии поставлены под сомнение из-за протеста, вызванного заблуждениями и неверной информацией, – говорится в заявлении команды. – Мы твердо отрицаем все обвинения, и предпримем необходимые шаги для корректного отражения истинных фактов».

Команда подчеркнула, что держала FIA в курсе своих действий во время разработки машины: «Перед стартом сезона наша команда сотрудничала с FIA и успешно разрешила все вопросы касательно истоков дизайна RP20. Мы уверены, что протест будет отклонен, как только мы предоставим свой ответ».

Учитывая, что FIA потребуется несколько недель на расследование, Racing Point оказалась в сложном положении. Если команда сохранит нынешние воздухозаборники, а их впоследствии признают нелегальными, то она лишится всех достигнутых за это время результатов.