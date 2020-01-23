Racing Point объявила дату презентации нового болида
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Машину команды Лоуренса Стролла покажут 17 февраля.
Презентация Racing Point пройдет в австрийском Мондзее, где находится головной офис спонсора команды, компании BWT, которая занимается системами очистки воды. Именно фирменный розовый цвет BWT является определяющим в ливрее Racing Point.
2020 год станет вторым сезоном для команды после смены названия с прежнего Force India. За Racing Point продолжат выступать Серхио Перес и сын владельца коллектива Лоуренса Стролла Лэнс Стролл.
Racing Point стала шестой командой, официально подтвердившей дату презентации. Еще о двух командах мы знаем из неподтвержденных источников.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Валентин Хорунжий
Racing Point объявила дату презентации нового болида
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