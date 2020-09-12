Босс Racing Point: Обнимем Феттеля и он расцветет

Себастьян Феттель допускал множество ошибок на трассе в последние годы, из-за чего пошли разговоры о завершении карьеры немца. Ferrari решила не продлевать с ним контракт, однако пилота подписала Racing Point.

Глава команды Отмар Сафнауэр уверен, что с психологической помощью Феттель вернет свой уровень: «Всем нам иногда нужно немного любви, а езда на пределе дает серьезную психологическую нагрузку. Если твой мозг к этому не готов, то случается всякое. Наша работа – обнять его и показать, что у нас за команда. Думаю, с нами он расцветет».

Сафнауэр ожидает, что опыт Феттеля поможет Racing Point и в развитии машины, и в повышении общего уровня команды.

«Думаю, он начнет работать с нами, когда закончит с Ferrari, – сказал Сафнауэр SKy Sports. – Он поднимет команду на другой уровень и поможет нам в тысячи мелочей. Привнесет чемпионскую рабочую этику, которой все мы хотим научиться. Все начнут работать лучше.

К тому же, Себ будет отличным наставником для Лэнса, который молод и быстр. Разве не хорошо для новичка поучиться у четырехкратного чемпиона мира? Себу 33 года и он еще не забыл, как пилотировать болид».