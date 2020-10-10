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Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

Racing Point о болезни Стролла: Он не мог выйти из туалета

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По словам главы британской команды Отмара Сафнауэра, его пилот пропустил Гран При вовсе не из-за коронавируса или простуды

О плохом самочувствии Лэнса Стролла стало известно в субботу утром на «Нюрбургринге». Канадец не смог сесть за руль в утренней тренировке, и на квалификацию и гонку его экстренно заменил Нико Хюлькенберг.

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Как рассказал Сафнауэр, гонщик испытывал проблемы со здоровьем уже довольно долгое время. 

«Он чувствовал себя не лучшим образом после этапа в России, – объяснил он репортерам субботним вечером. – Думаю, простудился. Сначала мы решили, что ему лучше пройти тест на вирус и проверили его несколько раз, в том числе накануне этого Гран При. Три или четыре раза результат оказывался отрицательным. У него не было классических симптомов COVID-19, он просто плохо себя чувствовал. 

А прошлой ночью все усугубило расстройство желудка. Он постоянно сидел в туалете, откуда говорил: «Я теряю большое количество жидкости и просто не могу выйти отсюда на достаточно долгое время, чтобы сесть в машину».

Не знаю уж, съел он что-то или это какая-то кишечная штука. Он говорил: «Я не могу. У нас впереди сдвоенные гонки [в Портимане и Имоле]. Я лучше отдохну, чтобы быть готовым к ним». 

Мы надеялись, что ему станет лучше. Я него ведь были симптомы гриппа. Но он ничего не мог поделать. Тогда мы попросили доктора последить за ним и отправить домой, когда он сможет доехать туда».

Сафнауэр добвил, что команда ждала до самого начала тренировки, не принимая окончательного решения – именно поэтому Хюлькенберга не стали предупреждать заранее, и он не смог принять участие в сессии.

«За полчаса до начала тренировки он [Стролл] все еще хотел выступить в ней, – рассказал глава Racing Point. – Но потом понял, что в таком случае должен будет выступить в квалификации и гонке. А в его состоянии это был не лучший выбор.  

Он рассчитывал выйти из туалета и сесть за руль. Если бы не это, мы бы еще накануне позвали Хюлькенберга, дав ему возможность провести тренировку».

Сафнауэр добавил, что последней альтернативой на случай, если бы Нико по каким-то причинам не смог сесть за руль, оставался резервный гонщик команды Стоффель Вандорн. 

«Он был в паддоке, у него был отрицательный тест на COVID, он был готов, – пояснил Отмар. – Но у нас было готовое сиденье для Нико, мы знали точное расположение педалей под его посадку. 

Мы не хотели заново перестраивать педали и другие элементы, что было бы неизбежно в случае со Стоффелем. Так что [с Хюлькенбергом] все было куда проще».

Немец показал в квалификации 20-й и последний результат, уступив лишь пару десятых секунды времени Кими Райкконена из Alfa Romeo.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Пилоты Лэнс Стролл
Команды Racing Point
Автор Адам Купер

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