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Racing Point: McLaren и Renault сами копируют Mercedes

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Racing Point: McLaren и Renault сами копируют Mercedes
Автор:
, редактор

Техдиректор команды уличил противников в лицемерии

Скандал, вызванный большим сходством между текущей машиной Racing Point и прошлогодним болидом Mercedes, привел к изменению правил в Формуле 1. Со следующего года копирование чужих деталей будет запрещено.

Однако технический директор Racing Point Энди Грин считает, что текущая интерпретация правил не видна, и станет проблемой для многих команд.

«В пояснении сказано, что нельзя не только перестраивать отдельные детали, но и адаптировать концепции, – цитирует Грина Auto Motor und Sport. – Но в правилах написано не так, это неверная интерпретация. 

Как можно доказать, что ты не адаптировал концепцию чужой машины? Какие здесь границы? McLaren тогда нельзя использовать их новый нос и переднее крыло, ведь они явно сделаны по шаблону Mercedes. Кто-то жаловался на то, что McLaren скопировала эти детали? Или запрет действует только для Racing Point?

Если запрещено брать чужие концепции, то все команды будут стагнировать, а одна хорошая концепция всегда будет превосходить все остальные. А это противоречит тому, чего спорт хочет достигнуть с регламентом-2022».

По мнению Грина, критики его команды сами занимаются копированием, и потому Racing Point тоже не станет останавливаться.

«Мы продолжим искать вдохновения в новых идеях на чужих машинах. И если другие команды скажут, что не станут этого делать, а все их идеи принадлежат им, то они просто фантазируют. Посмотрите на Renault – они всю переднюю часть машины у Mercedes скопировали. Команды, которые громче всех кричат, сами больше всех и копируют».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Racing Point
Автор Иван Матушкин

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