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Формула 1 / Новость

Racing Point лишь раз обновит машину в 2020 году

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Racing Point лишь раз обновит машину в 2020 году
Автор:
, редактор
22 июн. 2020 г., 16:53

Команда намерена сосредоточить свои усилия на болиде-2021, который получит имя Aston Martin

Из-за эпидемии коронавируса и переноса старта сезона в 2020 году Формула 1 ограничила возможности по доработке машин, обязав команды пройти омологацию перед первым и восьмым этапами чемпионата. Однако в Racing Point не планируют использовать даже эти возможности и ограничатся одним набором обновлений.

«Мы изначально запланировали использовать эти детали на шестом этапе сезона, в Барселоне, – рассказал технический директор Racing Point Энди Грин сайту RaceFans. – А теперь просто передвинули момент установки обновлений на машину на шесть недель. В любом случае речь шла и идет о начале использования новинок ближе к середине сезона.

Итак, к восьмому этапу сезона мы уже опробуем эти детали. Что будет дальше – пока не знаем. Было бы не слишком умно планировать работу с новым пакетом обновлений на девятой гонке, не зная, когда и где эта гонка пройдет. Так что, вероятно, второго набора доработок в этом году не будет».

Кроме прочего, команды Ф1 обязали изменить днище машин перед 2021 годом, чтобы снизить прижимную силу и разгрузить шины. По словам Грина, это потребует от команд большой работы: «После первого апгрейда мы сосредоточимся на следующем сезоне. Вы можете мне не верить, но он бросает нам огромный вызов. Перемены будут относительно небольшими, но окажут значительное влияние на скорость машины.

К сожалению, переработать придется не только днище. Чтобы компенсировать потери, придется изменить почти всю аэродинамику. Так что, нам придется быстро переключаться на болид для 2021 года».

Несмотря на то, что конфигурация многих деталей перед сезоном 2021 года будет заморожена, Грин все равно предсказывает значительные изменения в нюансах конструкции машин: «От машины-2020 в 2021 году останется не так уж много аэродинамических элементов. Механических – да, но аэродинамических, пожалуй, нет».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Racing Point
Автор Иван Матушкин

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