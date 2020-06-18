«Заморозка» спецификации машин на год стала ответом Ф1 на долгую паузу из-за пандемии и способом существенно снизить расходы. Однако, как стало известно Motorsport.com, в Racing Point и AlphaTauri нашли существенную выгоду в нынешнем положении вещей.

Когда стало понятно, что гонки возобновятся только летом, а доходы спорта и его участников резко упадут, участникам чемпионата было предписано зафиксировать спецификацию всех ключевых узлов в соответствии с так называемым списком омологации. Что-то фиксируется по состоянию на первый Гран При в Шпильберге, другие детали – на уровне восьмого этапа в Монце.

Список включает практически все механические компоненты, поделенные на 13 групп: это монокок и структуры безопасности, аэродинамические элементы, трансмиссия, подвеска, тормоза, топливная система, гидравлика, система смазки, система охлаждения, электроника, оборудование для пит-стопов, система пожаротушения и даже – отдельно – система подачи питьевой воды в шлем гонщика.

Столь серьезные ограничения позволяют говорить, что до конца 2021-го техника Ф1 практически не будет эволюционировать. Оговорки сделаны лишь для аэродинамических элементов в нескольких зонах машины. Также возможно будет что-то изменить, если это вызвано соображениями надежности или безопасности.

У каждой команды есть по два жетона, которые позволяют внести единичное изменение в одной из перечисленных областей. Но правила составлены так, что это не позволит получить ощутимую прибавку в скорости.

Казалось бы, правила «заморожены» на два сезона, и расстановка сил останется практически неизменной. Однако, как оказалось, не все так просто. Речь о тех командах, которые, используя терминологию MotoGP, являются сателлитами других. Прежде всего о Racing Point, которая сейчас использует коробку передач и заднюю подвеску Mercedes 2019 года, да и в конструкции других узлов ее конструкторы явно видели W10 источником для вдохновения. А также об AlphaTauri.

В команде Лоуренса Стролла планируют и дальше тесно сотрудничать с Mercedes. И после анализа формулировок, использованных в регламенте, оказалось, что в 2021-м команда формально имеет право использовать «замороженные» решения, но уже от нынешней W11!

Более того, будущая Aston Martin сможет задействовать задок от Mercedes 2020 года, даже не использовав для этого жетонов. Такая же возможность будет и у команды из Фаэнцы, где получат формальное право применить решения от нынешней Red Bull RB16.

Как сообщили Motorsport.com источники в командах, как минимум две из них уже убедились, что подобное заимствование действительно не запрещено – и обратились в FIA с просьбой вмешаться в ситуацию.

Сейчас у Renault, Alfa Romeo и McLaren нет возможности использовать указанную выше схему, так как они проектируют все узлы машины самостоятельно. У Haas стоят коробки передач Ferrari, но они самого последнего поколения – как и у самой Скудерии, – потому улучшение также невозможно.

Сейчас сложно предсказать развитие событий, но Формула 1 вновь показала, что ее регламент является с одной стороны слишком сложным, чтобы предусмотреть все нюансы, а с другой – слишком уязвимым, когда за поиски «серых» зон берутся мастера своего дела.