Racing Point к лету откажется от работы над машиной-2020
Команда беспокоится, что разделение ресурсов между машинами двух сезонов негативно скажется на обеих.
Технический директор Racing Point Энди Грин рассказал, что из-за необходимости готовиться к новому техническому регламенту в 2021 году, в грядущем сезоне его команда будет ограничена в ресурсах на улучшение машины и вскоре от него откажется.
«Мы будем тратить намного меньше ресурсов, чем мне хотелось бы, – цитирует Грина Auto Motor und Sport. – Намного меньше, чем в нормальный год. Примерно на треть. И где-то в апреле-мае мы бросим все силы на машину-2021. Это дискомфортная ситуация».
Грин признал, что не хочет отказываться от работы над болидом-2020, но полагает, что разделение ресурсов может испортить команде сразу два сезона: «Легко поставить себе золотую цель (на 2021-й), но я не хочу жертвовать целым сезоном ради не гарантированного успеха.
Мы полагаем, что пострадают оба сезона. Потому что в 2020-м нам придется думать о 2021-м, а думая о нем, мы не можем забывать о 2020-м. Тут нет никакой золотой середины, и маленькой команде в такой ситуации непросто. Мы знаем, что большие команды вкладывают много ресурсов в 2021-й. В те области, на которые потом лягут ограничения (из-за потолка бюджетов), это заставляем меня нервничать».
В 2019 году Racing Point заняла седьмое место в Кубке конструкторов, набрав 73 очка.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Иван Матушкин
Racing Point к лету откажется от работы над машиной-2020
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