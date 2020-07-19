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Формула 1 / Гран При Венгрии / Новость

Racing Point едет быстрее Mercedes в отдельных поворотах. В этом уверен Вольф

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Racing Point едет быстрее Mercedes в отдельных поворотах. В этом уверен Вольф
Автор:
, Главный редактор
19 июл. 2020 г., 08:57

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Пилоты команды Racing Point будут участвовать в борьбе за победу в отдельных гонках нынешнего сезона. Так считает босс чемпионского коллектива Mercedes AMG Тото Вольф. Успехи клиентской команды в квалификации стали одной из главных тем субботних интервью австрийца.

«Я рад за Racing Point. В предыдущие годы мы так много обсуждали ситуацию с командами-середняками, которые даже на подиум могут попасть только по большим праздникам, – рассказал Вольф. – И вот ситуация меняется.

Команда выработала определенный подход, по-своему расставила акценты – и смогла оторваться от своих традиционных конкурентов. Это значит, что при правильном менеджменте все возможно».

Прогресс Racing Point особо впечатляет при сравнении с результатами прошлого сезона: лучшее время, показанное в квалификации этого года на болидах британской команды, оказалось почти на три секунды (если быть точным – на 2,732 с) лучше прошлогоднего. В то же время болиды Mercedes отыграли сами у себя чуть больше секунды (1,143 с).

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По словам Вольфа, в некоторых поворотах «Хунгароринга» болид RP20 был быстрее, чем машина чемпионской команды. «Однозначно говорить о том, соответствует ли их машина правилам, мне сложно, – затронул руководитель Mercedes другую популярную тему. – Я же не могу заглянуть под обтекатели. Но, насколько я понимаю, Racing Point тщательно согласовывала свои ключевые шаги с FIA.

Со стороны это выглядит так: они использовали нашу концепцию, в чем-то доработали ее и купили у нас те детали, которые им позволяют купить правила. Я рад, что сейчас идет процесс прояснения нюансов правил, который окончательно уточнит, как должны выглядеть взаимоотношения поставщиков и клиентов. Когда все детали прояснятся, всем будет проще».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Местонахождение Хунгароринг
Пилоты Тото Вольф
Команды Racing Point
Автор Кирилл Качнов

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