Racing Point едет быстрее Mercedes в отдельных поворотах. В этом уверен Вольф
Добиваетесь успеха с помощью моторов Mercedes? Вам положен бонус: комплименты от босса чемпионской команды
Пилоты команды Racing Point будут участвовать в борьбе за победу в отдельных гонках нынешнего сезона. Так считает босс чемпионского коллектива Mercedes AMG Тото Вольф. Успехи клиентской команды в квалификации стали одной из главных тем субботних интервью австрийца.
«Я рад за Racing Point. В предыдущие годы мы так много обсуждали ситуацию с командами-середняками, которые даже на подиум могут попасть только по большим праздникам, – рассказал Вольф. – И вот ситуация меняется.
Команда выработала определенный подход, по-своему расставила акценты – и смогла оторваться от своих традиционных конкурентов. Это значит, что при правильном менеджменте все возможно».
Прогресс Racing Point особо впечатляет при сравнении с результатами прошлого сезона: лучшее время, показанное в квалификации этого года на болидах британской команды, оказалось почти на три секунды (если быть точным – на 2,732 с) лучше прошлогоднего. В то же время болиды Mercedes отыграли сами у себя чуть больше секунды (1,143 с).
Читайте также:
По словам Вольфа, в некоторых поворотах «Хунгароринга» болид RP20 был быстрее, чем машина чемпионской команды. «Однозначно говорить о том, соответствует ли их машина правилам, мне сложно, – затронул руководитель Mercedes другую популярную тему. – Я же не могу заглянуть под обтекатели. Но, насколько я понимаю, Racing Point тщательно согласовывала свои ключевые шаги с FIA.
Со стороны это выглядит так: они использовали нашу концепцию, в чем-то доработали ее и купили у нас те детали, которые им позволяют купить правила. Я рад, что сейчас идет процесс прояснения нюансов правил, который окончательно уточнит, как должны выглядеть взаимоотношения поставщиков и клиентов. Когда все детали прояснятся, всем будет проще».
Читайте также:
Предыдущая новость
«Какая ирония». Вольф рассказал, как Ferrari спровоцировала рывок Mercedes
Следующая новость
Mercedes за год отыграл у себя секунду. Но есть те, кто отыграл вдвое больше!
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Венгрии
|Местонахождение
|Хунгароринг
|Пилоты
|Тото Вольф
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Кирилл Качнов