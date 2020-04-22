В Австрии продолжают подготовку к проведению Гран При Формулы 1. Ранее советник Red Bull Хельмут Марко подтвердил готовность автодрома принять этап, несмотря на эпидемию коронавируса. По словам Марко, Гран При должен пройти без присутствия зрителей и представителей прессы, не задействованных в проведении телетрансляций.

Однако для проведения гонки по-прежнему потребуется около 1 500 человек обслуживающего персонала. Поэтому у сотрудников трассы, а также находящихся рядом гостиниц взяли анализ крови для проверки на вирус. Об этом сообщает австрийская газета Kleine Zeitung.

Свою поддержку этапу выразил и глава земли Штирия, на территории которой находится автодром. «Конечно, я поддерживаю идею приезда Формулы 1 в Шпильберг в этом году. Нельзя терять позитивный подход», – цитирует Херманна Шутценхофера австрийское агентство APA.

Гран При Австрии запланирован на 5 июля и должен стать первым этапом в новом сезоне Ф1. Предполагается, что страна может принять две гонки подряд.