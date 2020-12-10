Проблемы, из-за которых Джордж Расселл лишился возможности выиграть Гран При Сахира, были связаны с шинами. Сначала – сумбурный пит-стоп в момент выезда автомобиля безопасности (после чего британцу пришлось вернуться в боксы за «правильными» шинами), потом – необходимость совершать еще один пит-стоп из-за медленного прокола.

Однако первый неприятный момент произошел гораздо раньше и был связан с работой силовой установки. В районе экватора гонки пилот сообщил в боксы о потере мощности – что сразу же заставило вспомнить, как больше года назад на этой же трассе в Бахрейне победу в гонке из-за проблем с мотором упустил Шарль Леклер.

Однако после того, как соответствующая ремарка Расселла попала в телетрансляцию, серьезного спада темпа у автомобиля британца замечено не было. Еще по ходу заезда из радиообмена стало понятно, что на автомобиле возникла проблема с одним из датчиков, но на скорости машины она заметно не сказывается. На этой неделе ситуацию подробно описал технический директор команды Джеймс Эллисон.

«Когда Джордж ехал на стартовую решетку, мы заметили, что один из датчиков в выхлопной системе работает некорректно, – объяснил специалист в очередном выпуске видеорубрики Race Debrief. – От него не поступало стабильного сигнала, и из-за этого мощность начинала «плавать».

На этот случай у нас есть запасной вариант работы, когда управляющая электроника перестает принимать во внимание показания этого датчика. Это не лучший вариант, но оставлять все как есть в такой ситуации еще хуже. И еще в начале гонке мы попросили Джорджа перейти на этот запасной вариант.

Однако электроника стала игнорировать показания сразу двух датчиков. И это стало проблемой. В том числе – в силу того, что показания этого второго датчика мониторит FIA с целью получить информацию о количестве энергии, которую по ходу одного круга выдают гибридные элементы силовой установки.

Чуть позже первый датчик вообще перестал работать. В этом случае мы можем снова задействовать основную схему. Мы так и сделали. FIA снова стала получать данные со второго датчика, а силовая установка заработала в близком к оптимальном режиме. Но в какой-то момент первый датчик вновь попытался ожить, опять начал посылать невнятные сигналы, мощность снова начала плавать – и как раз в этот момент Джордж сообщил в эфир о падении мощности. И опять пришлось переходить на запасную схему.

В итоге это не привело к серьезным потерям мощности и темпа, но стало ненужным отвлекающим моментом. Впрочем, надо признать, для человека, впервые пилотирующего конкретный автомобиль в гонке, Джордж достойно справился с этим стрессом».