Формула 1 приготовилась провести в ноябре Гран При Катара

Календарь Ф1 на вторую часть сезона продолжает оставаться далеким от определенности. Коронавирусные ограничения по-прежнему не позволяют с уверенностью говорить, что все запланированные гонки точно состоятся.

Уже отменены гонки в Японии, Австралии, Сингапуре и Канаде, а судьба Гран При Мексики и Бразилии вызывает серьезные вопросы.

Сейчас руководство спорта ищет варианты на замену – прежде всего для этапа в Австралии, так как в календаре осталась дата 21 ноября, напротив которой стоит знак вопроса.

Сейчас можно говорить, что эту гонку почти точно примет катарская трасса «Лосаил». Об этом говорят многочисленные источники, так как боссам Ф1 очень важно выполнить изначально озвученный план по общему количеству этапов – 23 за год.

«Лосаил» никогда прежде не принимал Формулу 1, но у этого автодрома есть необходимая для этого лицензия FIA высшей категории. Кроме того, с 2004 годаименно здесь стартует сезон MotoGP.

В Катаре также проходили соревнования мирового Супербайка и Туринга, но формульные серии серьезного уровня не приезжали в эту ближневосточную страну с этапа GP2 Asia в 2009 году

Автодром оборудован системой искусственного освещения, которая используется при проведении гонок MotoGP.

После включения Гран При Катара в календарь Формула 1 получит концовку чемпионата из трех гонок в одном регионе, которые пройдут в течение четырех недель. После «Лосаила» пройдут этапы в Саудовской Аравии (5 декабря) и Абу-Даби (12 декабря).

Старт Гран При Катара: лидирует Франческо Баньяя, Ducati Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images