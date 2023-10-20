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«Пытался выжать максимум». Ферстаппен объяснил ошибку в 19-м повороте

Голландец признал, что потерял поул Гран При США исключительно по своей вине – машина ни при чем

Рональд Фординг
Автор Рональд Фординг
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Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Макс Ферстаппен казался главным претендентом на поул в Остине. Он стал лучшим в пятничной тренировке, а темп Red Bull, как и прежде в нынешнем сезоне, позволял уезжать от соперников. 

Однако первую попытку в финале квалификации голландец провел раньше всех, из-за чего остался третьим. А под клетчатым флагом Макс сначала заблокировал колеса в первом повороте, а затем выехал за белую линию в 19-м. 

Результат чемпиона оказался лучшим с преимуществом 0,005 секунды над Шарлем Леклером из Ferrari, но судьи почти сразу аннулировали его, и теперь Ферстаппен будет стартовать шестым. 

«Я знал, что в 19-м повороте поеду на пределе, – рассказал пилот репортерам. – Так как у меня была ошибка в самом начале, дальше пришлось весь круг ехать на совершенном максимуме. Не было ни недостаточной поворачиваемости, ни чего-то еще [с техникой]. Я просто пытался выжать в том повороте максимум и ошибся, неверно направив машину относительно белой линии. 

Такое случается, когда атакуешь изо всех сил. Жаль, что так получилось, но теперь в воскресенье будет больше возможностей повеселиться. 

Понятно, что ситуация не идеальная, но мне уже доводилось быть даже дальше на решетке. Если в гонке у нас будет темп, вполне реально пробиться в лидеры. Мы полны желания сделать это, но прежде надо провести субботний спринт.

Но [главная] гонка долгая, что дает нам шанс исправиться. Надеюсь, хоть в воскресенье все сложится для нас хорошо».

В нынешнем чемпионате Макс пробился в Джидде с 15-го места на второе, а в Майами выиграл с девятой позиции. В 2022-м Ферстаппен победил в Венгрии и Бельгии, будучи на решетке сначала десятым, а затем 14-м. 

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