«Пытался выжать максимум». Ферстаппен объяснил ошибку в 19-м повороте
Голландец признал, что потерял поул Гран При США исключительно по своей вине – машина ни при чем
Макс Ферстаппен казался главным претендентом на поул в Остине. Он стал лучшим в пятничной тренировке, а темп Red Bull, как и прежде в нынешнем сезоне, позволял уезжать от соперников.
Однако первую попытку в финале квалификации голландец провел раньше всех, из-за чего остался третьим. А под клетчатым флагом Макс сначала заблокировал колеса в первом повороте, а затем выехал за белую линию в 19-м.
Результат чемпиона оказался лучшим с преимуществом 0,005 секунды над Шарлем Леклером из Ferrari, но судьи почти сразу аннулировали его, и теперь Ферстаппен будет стартовать шестым.
«Я знал, что в 19-м повороте поеду на пределе, – рассказал пилот репортерам. – Так как у меня была ошибка в самом начале, дальше пришлось весь круг ехать на совершенном максимуме. Не было ни недостаточной поворачиваемости, ни чего-то еще [с техникой]. Я просто пытался выжать в том повороте максимум и ошибся, неверно направив машину относительно белой линии.
Такое случается, когда атакуешь изо всех сил. Жаль, что так получилось, но теперь в воскресенье будет больше возможностей повеселиться.
Понятно, что ситуация не идеальная, но мне уже доводилось быть даже дальше на решетке. Если в гонке у нас будет темп, вполне реально пробиться в лидеры. Мы полны желания сделать это, но прежде надо провести субботний спринт.
Но [главная] гонка долгая, что дает нам шанс исправиться. Надеюсь, хоть в воскресенье все сложится для нас хорошо».
В нынешнем чемпионате Макс пробился в Джидде с 15-го места на второе, а в Майами выиграл с девятой позиции. В 2022-м Ферстаппен победил в Венгрии и Бельгии, будучи на решетке сначала десятым, а затем 14-м.
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