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Пыльный Red Bull и ветеранские льготы. Герои и неудачники Мексики

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Традиционно выбираем лучших и худших пилотов по итогам субботы

Пыльный Red Bull и ветеранские льготы. Герои и неудачники Мексики

Герои

Валттери Боттас

Возможно, Mercedes давно стоило начать увольнять Боттаса, тогда у финна и результаты были бы получше. Последние этапы Валттери проводит как надо, а поул в Мехико вообще стоит признать сенсационным. Мало того, что это не трасса Mercedes, так еще и у самого финна на ней никогда ничего не получалось. 

Добавил перца успеху и рассказ Тото Вольфа о том, что Валттери попросту отказался слушать инженеров и менять настройки, после чего и проехал свои лучшие круги. Кажется, идти наперекор у финна получается лучше, чем просто делать положенное. Понятно, что победы ему не видать, если только с Льюисом не случится что-то невероятное. Но свою скорость Боттас вновь доказал.

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Валттери Боттас, Mercedes

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Себастьян Феттель

11-е и в обычной ситуации бывает весьма привлекательным для середняков, а вчера его цена еще выросла. За счет штрафов его обладатель получал стартовую позицию в топ-10, но сохранял свободный выбор шин. В таких условиях четверть секунды, что отделила Феттеля от Q3 можно считать подарком. 

Aston Martin не выглядит особо боеспособной в Мехико, но пятый ряд стартового поля и тактическая свобода оставляют Себу шанс на очки. Вдобавок, он второй раз подряд победил Лэнса Стролла после четырех поражений, что тоже важно, ведь равенство в этой паре будет выглядеть поражением четырехкратного чемпиона.

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Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Кими Райкконен

Еще один ветеран, который запрыгнул в топ-10 по льготному билету. В последний раз Кими выходил из Q1 еще в Венгрии, до летней паузы, а его отставание от Джовинацци во внутренней дуэли стало удивительно двукратным. И все это на фоне близкого конца карьеры! В таких условиях каждый прорыв Райкконена на вес золота.

В Мексике Alfa Romeo выглядят достаточно боевыми, чтобы конвертировать старт в первой десятке хоть в какие-то очки. Вдобавок, Кими смог нанести удар напарнику, а сегодня в очередной раз зарубится со своим давним другом Феттелем. Главное, чтобы за этим занятием оба не забыли про топ-10, как у них уже не раз бывало.

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Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C41

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Неудачники

Red Bull

Конечно, можно во всем винить Юки Цуноду, но справедливости в таких обвинениях немного. Напомню, по ходу второй попытки в Q3 Перес увидел съезжавшего к обочине японца и зачем-то повторил этот маневр. Ехавший позади Ферстаппен решил, что на пути авария и сбросил скорость в ожидании желтых флагов. Вот только почему пилоты Red Bull решили действовать именно так?

Цунода знал, что позади гонщики старшей команды, а сам не был на быстром круге. Пропускать на скоростной секции было особо негде и Юки нырнул в зону вылета, чтобы оставить трассу чистой. Его маневр поднял пыль, но не более того. Должно это было сбить с толку такого опытного пилота, как Перес? Вряд ли. Ферстаппену тем более не стоило поднимать ногу с педали газа до того, как появятся двойные желтые флаги. 

Скорее всего, Red Bull и без этого эпизода не дотянулся бы до Mercedes. Но странной работы двух мастеровитых гонщиков это не оправдывает.

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Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Шарль Леклер

Вчера монегаск проиграл всем, кому в принципе мог проиграть. Показать результат хуже он мог, лишь разбив машину. Мало того, что Ferrari внезапно оказалась позади Пьера Гасли, так Шарль вдобавок пропустил главного конкурента Дэна Риккардо на McLaren. Плюс проиграл внутрикомандную дуэль, что случается весьма редко.

Сам Леклер после сессии посетовал на собственную нестабильность. В борьбе, где все решают крохи времени, это действительно важный фактор. Ведь от шестого места Сайнса монегаска отделило всего 0,076 секунды. Обычно Шарль именно эти крохи и выигрывает.

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Шарль Леклер, Ferrari SF21

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Лэнс Стролл

Разбить машину в сессии, в которой вообще мог не участвовать – достижение редкое, но сомнительное. Канадец, по сути, выехал на трассу чтобы размяться, ведь в отличие от Цуноды или Норриса никакой выход в Q3 ему не светил, партнеру он был помог вряд ли, а его стартовую позицию определял штраф. Но вместо тренировки для себя, Лэнс устроил тренировку для механиков. 

Ошибка канадского гонщика получилась довольно нелепой – он просто не рассчитал скорость входа в поворот и вылетел на внешнюю траекторию, затормозив об ограждение. Кажется, ничего страшного не произошло. Но с новым мотором лучше не рисковать, когда никакой награды даже за успех не светит.

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