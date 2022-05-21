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По итогам первого дня этапа в Барселоне Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон вошли в тройку быстрейших, уступив лишь самую малость Шарль Леклеру из Ferrari. После этого семикратный чемпион мир не скрывал, что очень доволен изменениями в поведении машины W13.

На испанский этап Mercedes привезла доработки, призванные побороть «козление» – они затронули торцевые пластины переднего крыла, кромку днища и область машины перед задними колесами.

Также важно отметить, что кроме максимальной скорости оба пилота Mercedes смотрелись очень уверенно на длинных сериях кругов в гоночной конфигурации на более жестких шинах Medium.

«Мы чувствуем, что смогли сделать большой шаг вперед, – сказал в субботу утром технический директор чемпионов мира Майк Эллиотт. – Машина стала гораздо стабильнее. Она показала ровно то, на что мы рассчитывали.

Нам пришлось всерьез потрудиться, чтобы разобраться с "козлением" и понять, как лучше всего справиться с ним. И сюда мы привезли элементы, которые явно помогли машине. Теперь у нас есть возможность опустить ее гораздо ближе к асфальту и к тому положению, которое видится нам идеальным.

Потому, думаю, можно говорить об ощутимой прибавке прижимной силы. Гонщики очень довольны».

Несмотря на столь позитивное начало, в команде Mercedes не стали спешить с выводами по главному вопросу: продолжать ли работу с нынешней версией машины, которую отличают минималистичные понтоны, или возвращаться к раннему варианту с более крупными «боками» шасси.

«Думаю, говорить об этом пока слишком рано, – пояснил технический директор. – Для этого уик-энда мы очень многое поменяли в машине, потому нужно разобраться, как получить от нее максимум.

Нам требуется больше кругов, больше времени на трассе, только это позволит определить самое лучшее направление для дальнейшего движения.

Лимит бюджетов серьезно ограничивает нас, потому нужно принимать верные решения – это касается как продолжения нынешнего сезона, так и следующего чемпионата».

Положение команд в Кубке конструкторов по состоянию на конец июня определит, кто получит сколько времени на работу в аэродинамической трубе и инструментах вычислительной гидродинамики – у лидеров его будет меньше всего. Пока Mercedes уступает в таблице соперникам из Ferrari и Red Bull.