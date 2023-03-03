Пятничное поведение Red Bull неприятно удивило Ферстаппена

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После зимних тестов команду Red Bull Racing называли безоговорочным фаворитом чемпионата-2023 в Формуле 1, однако первый денm первого Гран При показал, что не все так просто.

В дневной тренировке голландец уступил своему партнеру по команде Серхио Пересу, а в вечерней, показав одно время с мексиканцем, остался в двух десятых позади Фернандо Алонсо из Aston Martin.

«Начало дня оказалось сложным, – рассказал Макс на медиа-сессии. – Первая сессия вышла особенно плохой, я просто не мог отыскать нужный баланс. Это особенно странно, так как на тестах все, что бы мы ни пробовали… Не то, чтобы все было восхитительным, но близко к этому.

Так что тут есть, с чем разобраться. Трудности продолжились и в начале второй сессии.

Только после этого – думаю, во время заключительной серии кругов – пусть даже у меня и не было полной уверенности в машине, но на тренировке квалификационной попытки дела пошли неплохо, и в целом все стало складываться.

Потом во время работы на гонку мы внесли изменения в машину, и ее темп приятно удивил меня. Я пытался вновь отыскать свой ритм и понять, как она ведет себя в разных условиях».

Он добавил, что рассчитывает на хорошую квалификацию, а вот по поводу гонки испытывает определенные сомнения.

«Если я вновь почувствую, что доволен машиной и могу атаковать на одном круге, то результат будет очень хорошим, – объяснил Макс. – Но также важно добиться, чтобы мы не вывалились из оптимального диапазона на длинных сериях».

Также Ферстаппена спросили, что он думает о скорости Astion.

«Мы уже на тестах узнали, что они весьма сильны, – ответил он. – Так что для меня сегодня не было никакого сюрприза. Это просто подтверждение их силы.

На самом деле, группа лидеров очень плотная. Aston, Ferrari… Думаю, все решит умение собрать быстрый круг [в квалификации] – и, конечно, гоночная скорость в воскресенье.

Нам еще предстоит поработать. Мы знаем, что машина быстра, но нужно сложить все компоненты ее скорости воедино».