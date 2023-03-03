Пятничное поведение Red Bull неприятно удивило Ферстаппена
Действующий чемпион мира остался не особенно доволен тем, как начался для него первый этап нового сезона
После зимних тестов команду Red Bull Racing называли безоговорочным фаворитом чемпионата-2023 в Формуле 1, однако первый денm первого Гран При показал, что не все так просто.
В дневной тренировке голландец уступил своему партнеру по команде Серхио Пересу, а в вечерней, показав одно время с мексиканцем, остался в двух десятых позади Фернандо Алонсо из Aston Martin.
«Начало дня оказалось сложным, – рассказал Макс на медиа-сессии. – Первая сессия вышла особенно плохой, я просто не мог отыскать нужный баланс. Это особенно странно, так как на тестах все, что бы мы ни пробовали… Не то, чтобы все было восхитительным, но близко к этому.
Так что тут есть, с чем разобраться. Трудности продолжились и в начале второй сессии.
Только после этого – думаю, во время заключительной серии кругов – пусть даже у меня и не было полной уверенности в машине, но на тренировке квалификационной попытки дела пошли неплохо, и в целом все стало складываться.
Потом во время работы на гонку мы внесли изменения в машину, и ее темп приятно удивил меня. Я пытался вновь отыскать свой ритм и понять, как она ведет себя в разных условиях».
Он добавил, что рассчитывает на хорошую квалификацию, а вот по поводу гонки испытывает определенные сомнения.
«Если я вновь почувствую, что доволен машиной и могу атаковать на одном круге, то результат будет очень хорошим, – объяснил Макс. – Но также важно добиться, чтобы мы не вывалились из оптимального диапазона на длинных сериях».
Также Ферстаппена спросили, что он думает о скорости Astion.
«Мы уже на тестах узнали, что они весьма сильны, – ответил он. – Так что для меня сегодня не было никакого сюрприза. Это просто подтверждение их силы.
На самом деле, группа лидеров очень плотная. Aston, Ferrari… Думаю, все решит умение собрать быстрый круг [в квалификации] – и, конечно, гоночная скорость в воскресенье.
Нам еще предстоит поработать. Мы знаем, что машина быстра, но нужно сложить все компоненты ее скорости воедино».
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