Пятничная квалификация в Сильверстоуне пройдет вечером
Организаторы Гран При Великобритании представили расписание уик-энда, по ходу которого пройдет первая в истории спринтерская гонка
В конце апреля Формула 1 официально утвердила планы проведения в сезоне 2021 года субботных спринтерских гонок на трех Гран При. Впервые такой формат уик-энда будет испытан в июле в Сильверстоуне.
Он предусматривает проведение квалификации в субботу – что не особенно удобно для тех, кто следит за Гран При по телевизору.
Из-за этого решено было разработать для этого этапа особенное расписание.
Расписание Гран При Великобритании (местное время)
Пятница
Тренировка: 14:30-15:30
Квалификация: 18:00-19:00
Суббота
Тренировка: 12:00-13:00
Спринт: 16:30-17:00
Воскресенье
Старт гонки: 15:00
Для получения московского времени нужно прибавить 2 часа.
Пятничная тренировка начнется только в половине третьего по местному времени, а квалификация – в 18:00.
Это позволит болельщикам добраться до трассы после работы и учебы, а также даст возможность увидеть трансляцию по окончании рабочего дня.
Субботняя тренировка начнется в полдень, а старт спринта будет дан в 16:30. Гонка стартует в 3 часа дня – на час позже обычного.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Великобритании Билеты
|Автор
|Джонатан Нобл