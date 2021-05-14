Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Перенос Гран При Франции не помешает прощальным тестам Грожана в Ф1
Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Пятничная квалификация в Сильверстоуне пройдет вечером

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Организаторы Гран При Великобритании представили расписание уик-энда, по ходу которого пройдет первая в истории спринтерская гонка

Пятничная квалификация в Сильверстоуне пройдет вечером

В конце апреля Формула 1 официально утвердила планы проведения в сезоне 2021 года субботных спринтерских гонок на трех Гран При. Впервые такой формат уик-энда будет испытан в июле в Сильверстоуне. 

Он предусматривает проведение квалификации в субботу – что не особенно удобно для тех, кто следит за Гран При по телевизору. 

Из-за этого решено было разработать для этого этапа особенное расписание. 

Расписание Гран При Великобритании (местное время)

Пятница
Тренировка: 14:30-15:30
Квалификация: 18:00-19:00

Суббота
Тренировка: 12:00-13:00
Спринт: 16:30-17:00

Воскресенье
Старт гонки: 15:00

Для получения московского времени нужно прибавить 2 часа. 

Пятничная тренировка начнется только в половине третьего по местному времени, а квалификация – в 18:00. 

Это позволит болельщикам добраться до трассы после работы и учебы, а также даст возможность увидеть трансляцию по окончании рабочего дня. 

Субботняя тренировка начнется в полдень, а старт спринта будет дан в 16:30. Гонка стартует в 3 часа дня – на час позже обычного.

Читайте также:

Билеты
Поделились
Комментарии
Перенос Гран При Франции не помешает прощальным тестам Грожана в Ф1

Предыдущая новость

Перенос Гран При Франции не помешает прощальным тестам Грожана в Ф1
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Великобритании Билеты
Автор Джонатан Нобл

Самое читаемое

1
Формула 1

Мнение: почему никто не ругает Мика Шумахера

11ч
2
Формула 1

У кого из пилотов есть шанс попасть в Mercedes? Вольф ответил

1дн
3
Формула 1

Формула 1 официально объявила об отмене Гран При Турции и двух гонках в Австрии

4
Формула 1

Alpine переделает рулевой усилитель из-за Алонсо

5
Формула 1

Мазепину предложили вернуться в Формулу 2

10дн
Самое важное:
Пятничная квалификация в Сильверстоуне пройдет вечером
Формула 1

Пятничная квалификация в Сильверстоуне пройдет вечером

Перенос Гран При Франции не помешает прощальным тестам Грожана в Ф1
Формула 1

Перенос Гран При Франции не помешает прощальным тестам Грожана в Ф1

Формула 1 официально объявила об отмене Гран При Турции и двух гонках в Австрии
Формула 1

Формула 1 официально объявила об отмене Гран При Турции и двух гонках в Австрии

Йос Ферстаппен: Благодаря Максу машина выглядит лучше, чем есть на самом деле
Формула 1

Йос Ферстаппен: Благодаря Максу машина выглядит лучше, чем есть на самом деле

Alpine переделает рулевой усилитель из-за Алонсо
Формула 1

Alpine переделает рулевой усилитель из-за Алонсо

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
У кого из пилотов есть шанс попасть в Mercedes? Вольф ответил
Формула 1

У кого из пилотов есть шанс попасть в Mercedes? Вольф ответил

Боссы команд Ф1 обсудят вопрос о границах трассы Гран При Испании
Формула 1

Боссы команд Ф1 обсудят вопрос о границах трассы

Red Bull специально подставляла Переса под Хэмилтона? Хорнер отрицает Гран При Португалии
Формула 1

Red Bull специально подставляла Переса под Хэмилтона? Хорнер отрицает

Самое читаемое Сегодня

Мнение: почему никто не ругает Мика Шумахера
Формула 1 Формула 1

Мнение: почему никто не ругает Мика Шумахера

У кого из пилотов есть шанс попасть в Mercedes? Вольф ответил
Формула 1 Формула 1

У кого из пилотов есть шанс попасть в Mercedes? Вольф ответил

Формула 1 официально объявила об отмене Гран При Турции и двух гонках в Австрии
Формула 1 Формула 1

Формула 1 официально объявила об отмене Гран При Турции и двух гонках в Австрии

Alpine переделает рулевой усилитель из-за Алонсо
Формула 1 Формула 1

Alpine переделает рулевой усилитель из-за Алонсо

Мазепину предложили вернуться в Формулу 2
Формула 1 Формула 1

Мазепину предложили вернуться в Формулу 2

Грожан объяснил сложности Мазепина в Haas
Формула 1 Формула 1

Грожан объяснил сложности Мазепина в Haas

Йос Ферстаппен: Благодаря Максу машина выглядит лучше, чем есть на самом деле
Формула 1 Формула 1

Йос Ферстаппен: Благодаря Максу машина выглядит лучше, чем есть на самом деле

Почему Ферстаппен регулярно проигрывает Хэмилтону? Хилл объяснил
Формула 1 Формула 1

Почему Ферстаппен регулярно проигрывает Хэмилтону? Хилл объяснил

Самое важное:

Пятничная квалификация в Сильверстоуне пройдет вечером
Формула 1 Формула 1

Пятничная квалификация в Сильверстоуне пройдет вечером

Перенос Гран При Франции не помешает прощальным тестам Грожана в Ф1
Формула 1 Формула 1

Перенос Гран При Франции не помешает прощальным тестам Грожана в Ф1

Формула 1 официально объявила об отмене Гран При Турции и двух гонках в Австрии
Формула 1 Формула 1

Формула 1 официально объявила об отмене Гран При Турции и двух гонках в Австрии

Йос Ферстаппен: Благодаря Максу машина выглядит лучше, чем есть на самом деле
Формула 1 Формула 1

Йос Ферстаппен: Благодаря Максу машина выглядит лучше, чем есть на самом деле

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.