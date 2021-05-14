Пятничная квалификация в Сильверстоуне пройдет вечером

В конце апреля Формула 1 официально утвердила планы проведения в сезоне 2021 года субботных спринтерских гонок на трех Гран При. Впервые такой формат уик-энда будет испытан в июле в Сильверстоуне.

Он предусматривает проведение квалификации в субботу – что не особенно удобно для тех, кто следит за Гран При по телевизору.

Из-за этого решено было разработать для этого этапа особенное расписание.

Расписание Гран При Великобритании (местное время)

Пятница

Тренировка: 14:30-15:30

Квалификация: 18:00-19:00

Суббота

Тренировка: 12:00-13:00

Спринт: 16:30-17:00

Воскресенье

Старт гонки: 15:00

Для получения московского времени нужно прибавить 2 часа.

Пятничная тренировка начнется только в половине третьего по местному времени, а квалификация – в 18:00.

Это позволит болельщикам добраться до трассы после работы и учебы, а также даст возможность увидеть трансляцию по окончании рабочего дня.

Субботняя тренировка начнется в полдень, а старт спринта будет дан в 16:30. Гонка стартует в 3 часа дня – на час позже обычного.