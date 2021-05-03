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Формула 1 / Гран При Португалии Аналитика

Пять последних мест и два оскорбления. Как Мазепин провел Гран При Португалии

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Российский пилот добился прогресса, который так просто и не заметишь

Пять последних мест и два оскорбления. Как Мазепин провел Гран При Португалии

Чего ждали: адаптации

Перед этапов в Алгарве Никита сам рассказал о своих проблемах, признав, что пока не понимает, как выжать из машины больше скорости. К тому же россиянин отметил трудности в адаптации к трассам и погодным условиям, которые мешают ему вкатываться в уик-энды. 

Более резонансными стали слома Мазепина о его партнере по команде Мике Шумахере. Россиянин счел, что его отставание от напарника отчасти мотивировано членством немца в молодежной академии Ferrari – она дает Мику возможность дополнительно поработать на симуляторе и поездить на старых болидах Скудерии.

Босс Haas Гюнтер Штайнер, правда, с Никитой не согласился. 

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Никита Мазепин, Haas F1

Никита Мазепин, Haas F1

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Как все начиналось: с шага назад

За два первых Гран При в карьере Мазепин совершил аж восемь разворотов, получив ярлык Mazespin. А потому в Портимане Никите было важно наконец отработать чисто. Именно этим Никита и занялся в пятницу.

На первой тренировке россиянин уступил ближайшему сопернику две секунды, на второй – восемь десятых. Зато постепенный вкат позволял ему сохранять контроль над машиной на скользком португальском асфальте. 

Утром в пятницу Мазепин все-таки побывал в гравии, но разворота не допустил и на трассу вернулся самостоятельно. К тому же, привыкнув к трассе, Никита смог нарастить скорость и, хотя остался последним, уступил Николя Латифи всего 0,009 секунды. 

Никита Мазепин, Haas F1

Никита Мазепин, Haas F1

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

В квалификации тоже обошлось без разворотов, но не без инцидентов. В конце своего быстрого круга в Q1 Мазепин уперся в Латифи, которому инженер забыл сообщить о машине сзади. На следующем круге быструю попытку проводил уже Латифи – но сначала уперся в Мазепина!

Перца моменту добавило то, что после невольной блокировки Никиты, Латифи предположил, что россиянин ему отомстит. И когда сам уперся в Haas, естественно, счел, что все было сделано намерено. Правда, вместо того, чтобы сетовать на карму, Николя предпочел окрестить Мазепина «****** идиотом».

Что касается результата, то Никита вновь стал последним, проиграв Мику Шумахеру 0,420 секунды. Отставание кажется большим, но меньше Мазепин напарнику пока не проигрывал! Видимо, воодушевившись этим Гюнтер Штайнер заявил, что со временем россиянин обязательно догонит немца.

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Старт Мазепин провел спокойно, избежав ошибок и инцидентов, но ничего и не отыграв. Зато на рестарте, вызванном аварией Кими Райкконена, Никита сработал резвее Шумахера и смог на некоторое время его опередить. Для контратаки Мику потребовался примерно круг, и это был единственный круг в гонке, который Мазепин ехал не последним при равном с соперниками количестве пит-стопов. 

Позднее Никите удавалось уйти с последней строчки лишь тогда, когда ближайшие к нему соперники заезжали в боксы. Сам Мазепин впервые сменил шины в середине гонки и, казалось, этот пит-стоп должен был стать единственным – Medium заменили на Hard. Но уже через 12 кругов команда вновь позвала Никиту, на этот раз поставив ему Soft.

Мик Шумахер, Haas VF-21, Никита Мазепин, Haas VF-21

Мик Шумахер, Haas VF-21, Никита Мазепин, Haas VF-21

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Босс Haas Гюнтер Штайнер объяснил такую странную тактику тем, что став круговым Мазепин долго пропускал лидеров и его шины остыли. Правда, Мик Шумахер тоже был круговым, но лишнего пит-стопа ему не потребовалось. 

Так или иначе, на первом отрезке Никита держал темп напарника, отставая от него на несколько секунд. А вот затем стал постепенно отставать. Второй пит-стоп окончательно отбросил россиянина, чье отставание к концу гонки дошло до минуты. 

Вдобавок, Мазепин успел перед финишем вляпаться в очередную историю. Когда Серхио Перес готовился пройти россиянина на круг, тот не подвинулся вовремя, несмотря на синие флаги, даже вынудив мексиканца заблокировать шины во избежание аварии. В итоге Никита получил от судей +5 секунд и штрафной балл, а от Переса – звание «идиота» с неприличным эпитетом. 

Правда, после финиша выяснилось, что инженер просто не предупредил россиянина о подъезжающем сзади болиде Red Bull. 

Мик Шумахер, Haas VF-21, Никита Мазепин, Haas VF-21

Мик Шумахер, Haas VF-21, Никита Мазепин, Haas VF-21

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Чего ждать теперь: медленного прогресса

Учитывая, что Шумахер в Португалии умудрился не стать предпоследним, можно сказать, что в отдельных гонках темп позволяет Haas конкурировать хоть с кем-то. Но этот темп сперва надо найти.

Пока у Мазепина что-то получается лишь изредка и на коротких отрезках. Но Гюнтер Штайнер совершенно верно заметил в прошедшую пятницу, что Никите нужно сделать шаг назад, сбросить скорость, добавить точности, а потом уже стараться прогрессировать. 

Работа Никиты в Портимане была похожа на выполнение этого плана. По крайней мере, он гораздо лучше, чем на прошлых Гран При, контролировал машину. Вряд ли уже в Барселоне существенно изменится положение россиянина в протоколах, но сейчас речь не о позициях, а об ошибках и отставании. Если в Барселоне Мазепин вновь удержит машину на трассе и проиграет Шумахеру и остальным чуть меньше, чем вчера, это уже будет хорошим знаком. 

По младшим сериям мы помним, как медленно Никита привыкает к новым машинам. Но пока не было случая, чтобы он в конечном итоге не добился прогресса. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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