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Формула 1 / Хроника

Пять оттенков серебристого. Учимся различать чемпионские сезоны Хэмилтона в Mercedes

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Пять оттенков серебристого. Учимся различать чемпионские сезоны Хэмилтона в Mercedes
Автор:
, Главный редактор
6 нояб. 2019 г., 04:39

Когда все болиды станут серы, в памяти начнут смешиваться Росберг и Боттас, а «хаммертайм» покажется названием то ли коктейля, то ли лекарства – прочтите этот текст.

Слайдер
Список

До 2014 года. Всего один титул – да какой!

До 2014 года. Всего один титул – да какой!
1/14

Фотограф: XPB Images

Сезон, когда Льюис Хэмилтон завоевал свой самый первый титул, не перепутать ни с чем. Увлекательные поддавки, когда Хэмилтон и Фелипе Масса регулярно дарили другу очки, закончились мега-спектаклем на завершавшем сезон Гран При Бразилии. Где требовавшееся ему пятое место британец отвоевал в предпоследнем повороте гонки – в момент, когда Масса уже пересек первым финишную линию, а в боксах Ferrari успели начать праздновать чемпионство своего пилота.

Следующая четверть часа осталась в памяти рваными кадрами. Прыгающая от восторга в боксах McLaren Николь Шерзингер (солистка группы Pussycat Dolls встречалась с Хэмилтоном не один год). Озадаченные лица родственников Массы, не сразу осознавших произошедшее и продолжавших обниматься. Утирающий перчаткой слезы сам Фелипе и Хэмилтон, который в закрытом парке никак не может поставить руль на место (а рядом с его McLaren в этот момент не шутя горит Honda Баттона)…

Одним словом, такое и захочешь – не забудешь. На этом фоне чемпионские сезоны Льюиса в Mercedes в восприятии некоторых болельщиков рискуют слиться в одну серую (или серебристую – как кому нравится) массу. Казалось бы, каждый раз болиды Mercedes были на голову выше соперников, товарищ по команде не особо портил Хэмилтону жизнь, а урожай побед в осенних гонках окончательно снимал вопрос об обладателе титула... Но так только кажется. Мы вспомнили, чем же пять титулов Льюиса в составе немецкой команды отличались друг от друга.

2014 год. Главное: борьба с напарником до последней гонки

2014 год. Главное: борьба с напарником до последней гонки
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Фотограф: XPB Images

Четыре титула из пяти в составе Mercedes Льюис завоевал досрочно. А вот в 2014 году он одолел своего главного соперника – Нико Росберга – только на завершающей гонке сезона.

На протяжении большей части сезона Хэмилтон играл роль догоняющего. Дело было не столько в скорости, сколько в надежности: дважды Льюис сходил с трассы в гонках, а еще дважды неисправности автомобиля портили ему квалификации. Плюс британец сильнее пострадал в первом столкновении c Росбергом на трассе. По ходу гонки в Спа немец на входе в Лекомб подставил свой нос под заднее колесо машины Хэмилтона – после чего сам отделался повреждением крыла, в то время как британец добрался до боксов с порванной в клочья шиной, откатился в хвост пелотона, а в итоге сошел.

«Значит, это война», – сказал после гонки Льюис и выдал свою первую победную осень: пять побед подряд на фоне целого ряда ошибок Росберга. В результате на последнем этапе в Абу-Даби Хэмилтону было достаточно финишировать вторым – и то исключительно из-за уникальной в истории Формулы 1 ситуации, когда по итогам финальной гонки сезона пилотам начислялись двойные очки.

Впрочем, двигаться к чемпионству на буксире у завоевавшего поул напарника Льюис на стал: Хэмилтон опередил Росберга на первых же метрах дистанции и отметил свой второй титул очередной (в тот момент «всего» 32-й) победой.

2014 год. А еще: два подиума после старта из хвоста пелотона

2014 год. А еще: два подиума после старта из хвоста пелотона
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Фотограф: XPB Images

Упомянув о двух испорченных квалификациях, мы сознательно не стали раскрывать масштаб потерь – чтобы рассказать о них на отдельном слайде. Также мы не сказали, что эти неприятности произошли с Льюисом на двух этапах подряд – в Германии и Венгрии.

На «Хоккенхаймринге» лопнувший тормозной диск привел к вылету с трассы и старту с 20-й позиции, а возгорание машины на «Хунгароринге» и вовсе обернулось стартом с пит-лейн – при том что Росберг в обоих случаях завоевывал поул.

Благодаря сочетанию мастерского пилотажа, определенного упрямства (к примеру, отказу в ответ на просьбу команды пропустить Росберга в Венгрии) и доле везения Хэмилтон выжал из обеих гонок максимум возможного, оба раза закончив заезд в первой тройке. Причем на «Хунгароринге» он финишировал на одну позицию выше Росберга.

Эти яркие выступления в неблагоприятных обстоятельствах помогли Льюису не отпустить напарника слишком далеко в общем зачете и стали своего рода прелюдией к ударно проведенному завершению сезона.

2014 год. А еще: мир услышал о «хаммертайме»

2014 год. А еще: мир услышал о «хаммертайме»
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Фотограф: XPB Images

До поры до времени гоночный инженер Питер Боннингтон мало интересовал поклонников Формулы 1. Работа с Джорджо Пантано в Jordan или пребывание на подхвате у Джока Клиа в Honda – не лучший способ прославиться. И даже должность гоночного инженера Михаэля Шумахера не особо сказалась на популярности англичанина, так как все ограничилось одним – последним в карьере великого немца – сезоном.

А вот начиная с 2013 года болельщики стали слышать имя Боно чуть ли не чаще, чем имя Роско (это любимый бульдог Льюиса, если кто не в курсе). А в исполнении самого Боно то и дело стала мелькать фраза «It' s hammertime».

Значение этого выражения очевидно – пришло время дать всем прикурить. С происхождением же все посложнее. Поскольку английское слово hammer означает «молот», есть искушение использовать перевести знаменитую фразу примерно как «Пора молотить!» Однако мы такого выражения в списке английских идиом найти не смогли.

Так что, остается придерживаться более распространенной версии: Боно и Льюис позаимствовали эту фразу из песни You can't touch this, впервые исполненной в 1990 году исполнителем по имени MC Hammer. В песне «Hammer time» значит нечто вроде «Пришло мое время». Что тоже неплохо подходит для радиообмена с Льюисом – учитывая совпадение трех первых букв в фамилиях певца и пилота.

2015 год. Главное: лидерство от первого этапа до последнего

2015 год. Главное: лидерство от первого этапа до последнего
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Фотограф: XPB Images

За пять чемпионских сезонов в Mercedes Льюис лишь однажды смог выиграть открывавший сезон Гран При Австралии. Это произошло в 2015 году и задало тон сезону в целом. Хэмилтон больше чем на полсекунды опередил Росберга в квалификации, а потом не оставил напарнику шансов на победу в гонке – вот и по ходу остальных 18-ти этапов немец чаще боролся за второе место с Феттелем, чем за первое с Хэмилтоном.

Даже когда у Льюиса гонки складывались так себе, Росберг не мог толком воспользоваться предоставившимся шансом. К примеру, в Венгрии британец на первом же круге не без помощи Нико отправился скакать по гравию в зоне безопасности и потерял на этом немало позиций. Однако немец сделал широкий ответный жест – ближе к финишу, сражаясь в лидирующей группе, проколол колесо. Хэмилтон в итоговом протоколе остался на 6-й позиции, но Росберг разместился еще на два места ниже.

В итоге Льюис ни разу не покидал первую строчку турнирной таблицы и обеспечил себе чемпионский титул, как и в этом году, в Остине – но тогда до окончания сезона оставалось не две, а три гонки.

2015 год. А еще: личная жизнь в центре внимания

2015 год. А еще: личная жизнь в центре внимания
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Фотограф: XPB Images

По мере того как интрига в чемпионате сходила на нет, газетчики все активнее интересовались тем, что происходило за пределами гоночных трасс.

Поводов был достаточно: окончательное расставание с Николь Шерзингер, покупка суперкара LaFerrari – или заключение нового контракта, сделавшего Льюиса самым богатым спортсменом Британии. Вплоть до истории, когда на теннисном турнире в Уимблдоне двукратного (пока еще) чемпиона мира не пустили в королевскую ложу: на Хэмилтоне не было обязательных пиджака и галстука.

Самым комичным эпизодом было награждение после Гран При Китая, где Льюис облил шампанским девушку-хостес – и тут же был обвинен в неуважительном отношении, сексизме и еще черт знает чем. А спустя несколько дней, когда борцы за права уже наклеили на пилота стопку ярлыков и потребовали от него тонну извинений, своим мнением поделилась сама героиня инцидента. Сказавшая, что является поклонницей Хэмилтона и осталась более чем довольна случившимся.

2017 год. Главное: погоня за Феттелем

2017 год. Главное: погоня за Феттелем
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Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

К 2017 году команды строили автомобили по доработанным правилам: ставшие шире крылья и шины должны были сделать болиды на пару-тройку секунд быстрее – и эти достаточно серьезные изменения могли если не перетряхнуть, то подкорректировать расклад сил. Так и произошло: впервые Льюису за рулем Mercedes пришлось сражаться не с напарником (которым после неожиданного ухода из гонок Росберга стал Валттери Боттас), а с пилотом из другой команды. Причем не просто сражаться – а догонять конкурента. Которым был Себастьян Феттель.

Как и в предыдущие несколько лет, за спиной у Хэмилтона был лучший мотор – однако Ferrari противопоставила ему аэродинамическую конфигурацию, которая позволяла при прочих равных генерировать больше прижимной силы. И начался захватывающий пинг-понг: на нечетных этапах Себастьян отыгрывал очки у Льюиса – на четных все было наоборот. Причем до Гран При Италии вел в этом матче Феттель.

Да и после двух подряд побед Хэмилтона в Спа и Монце британец был впереди всего на 3 очка. А вот в следующих трех гонках интрига вдруг стремительно сошла на нет. В Сингапуре две Ferrari вынесли друг друга с трассы в знаменитой послестартовой аварии, а в Японии вскоре после старта Феттеля подвел мотор. При нынешнем уровне надежности два схода в решающей фазе сезона – это фиаско. Фиаско Феттеля, обеспечившее Льюису четвертый титул.

2017 год. А еще: первое серьезное столкновение с Феттелем

2017 год. А еще: первое серьезное столкновение с Феттелем
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Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

По ходу гонки в Баку при езде за автомобилем безопасности Себастьян в одном из поворотов едва не наподдал сзади машине Хэмилтона. Решив, что соперник хотел его попугать, Феттель поравнялся с Mercedes и боднул того колесо в колесо. В эпоху повсеместной толерантности и корректности это выглядело как сморкание в занавеску на званом балу.

Еще по ходу гонки Себастьян был вынужден заехать на 10-секундную штрафную остановку – но Льюису этого было мало. Позже британец признался, что после Баку он пообщался с Феттелем без посторонних: «Я сказал ему, что это выглядит неуважительно. Чтобы он даже не думал демонстрировать это неуважение вновь – а не то у нас будут проблемы».

2017 год. А еще: чемпионский болид поменял имя

2017 год. А еще: чемпионский болид поменял имя
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Фотограф: Sutton Images

Как известно, успехи в гонках считаются (являются ли – вопрос спорный) мощным рекламным инструментом – а объектов для рекламы у крупных автопроизводителей все больше и больше. В том смысле, что модельные ряды, некогда состоявшие из пяти-семи моделей, разрастаются и разделяются на отдельные линейки. И простенькое название Mercedes F1 W07 Hybrid, которое носили болиды команды в 2016 году, уже перестало удовлетворять потребности рекламного отдела.

Поэтому болид, который принес Хэмилтону четвертый титул, получил имя Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+. Сюда поместились названия сразу двух линеек. Первая – Mercedes-AMG, куда входят спортивные версии гражданских моделей и суперкары. Вторая – EQ Power: осенью 2016 года в Штутгарте решили, что именно так будут называться использующиеся на дорожных моделях гибридные установки. Правда, в прайс-листах искать это название бесполезно: соответствующие версии обозначаются просто как «e» - к примеру, Е 350 е.

Что превратило EQ Power в EQ Power+? Наверное, наличие у мотора Формулы 1 мотор-генератора MGU-H, в определенные моменты поддерживающего обороты турбонагнетателя – на моторах серийных моделей такую технологию не встретишь.

Если же вы до сих пор не выяснили, что значит часто использующаяся концерном Mercedes в разного рода обозначениях буква W, то все предельно просто: это сокращение от слова der Wagen – то есть «автомобиль».

2018 год. Главное: побег от Феттеля

2018 год. Главное: побег от Феттеля
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Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Спустя год действующие лица оставались теми же, а роли поменялись – на этот раз Льюис еще до начала лета вышел в лидеры, а лето провел в попытках сбросить Феттеля с хвоста.

Надо признать, Феттель помогал своему сопернику чем мог: еще до знаменитого вылета в Хоккенхайме немец ошибся в борьбе за лидерство в Баку и потерял антикрыло на первом круге Гран При Франции. Причем оба раза пилот Ferrari терял позиции в борьбе с Боттасом – и напарник, портивший жизнь конкурентам, стал для Хэма струей свежего воздуха после Росберга, портившего жизнь самому Льюису.

После Хоккенхайма Феттель окончательно стал главным антигероем сезона – причем внимания он часто привлекал больше, чем главный герой. Точнее, главные герои: фундаментом для традиционной череды осенних побед стали не только мастерство Хэмилтона и ошибки его соперника, но и эффективность работы Mercedes по доработке болида.

2018 год. А еще: Pirelli заподозрили в игре на Mercedes

2018 год. А еще: Pirelli заподозрили в игре на Mercedes
11/14

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

На первых этапах сезона у Хэмилтона и Боттаса регулярно возникали определенные проблемы с прогревом резины – что сыграло свою роль в развитии событий в начале сезона: Феттель выиграл две первых гонки и до четвертого этапа (который проходил в Баку) был лидером чемпионата.

В начале апреля FIA и Pirelli объявили, что на трех трассах – в Испании, Франции и Великобритании – будут использоваться особенные шины с более тонким протектором (очень похожие на те, что применяются в этом году). Причиной было стремление избежать пузырения шин на новом асфальте – с этой проблемой многие команды столкнулись по ходу предсезонных тестов.

В итоге на всех трех этапах быстрейшим в квалификации стал Льюис, а у гонщиков Ferrari наблюдались сложности с тем, чтобы заставить шины заработать максимально эффективно. Мельница слухов тут же замолола с удвоенной силой – однако вскоре после этого ошибки Феттеля, во-первых, оттянули на себя все внимание общественности, а во-вторых, дали понять, что Льюис справился бы с задачей и без всяких новых шин.

2019 год. Главное: бой с тенями

2019 год. Главное: бой с тенями
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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Помните первые моменты после победы Валттери Боттаса в Австралии? Неочевидный результат первой гонки взбодрил не хуже двойного эспрессо, история о чудо-каше и посылание недоброжелателей по радио ко всем чертям выглядели неплохой завязкой для очередной эпичной битвы. А потом стало известно о поврежденном днище на машине Хэмилтона – и все вернулось на круги своя…

Потом мы ждали, что достойный ответ на пять дублей Mercedes подряд найдет Ferrari. Или что обновленный Боттас начнет всерьез трепать нервы Льюису, а не просто дружески пощекочет их парой побед в начале сезона… В итоге же этот сезон вполне может стать для Хэмилтона (и Ф1) рекордным по количеству набранных очков. Для этого Льюису надо за две последних гонки набрать 19 баллов.

2019 год. А еще: сезон без победной осени

2019 год. А еще: сезон без победной осени
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Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Возьмите отрезок сезона, начинающийся с Гран При Бельгии и заканчивающийся Гран При США, и оцените результативность Льюиса на этом отрезке в чемпионские сезоны с Mercedes. Каждый раз этот отрезок включал в себя 6 гонок, из которых трижды (в 2014, 2015 и 2017 годах) Льюис выиграл 5 и еще раз (в 2018 году) – 4. Серия побед Льюиса потихоньку становилась одной из примет осени наряду с желтой листвой и первыми заморозками.

Однако в этом году прогресс, которого смогла добиться Ferrari после летней паузы, оставил на долю Хэмилтона жалких 2 победы на 6-ти этапах между Спа и Мехико (причем одну из них – сочинскую – Льюису на блюдечке поднесла сама Ferrari).

Наверняка те, кому поднадоели титулы британца, уже потирают руки и видят в не очень результативной осени признак того, что в следующем году Хэмилтона наконец-то свергнут с трона. Однако стоит вспомнить, что в 2016 году Льюис из 6-ти интересующих нас гонок выиграл и вовсе только одну – что не помешало ему через год взять очередной титул.

2019 год. А еще: переход к «звездному» дизайну

2019 год. А еще: переход к «звездному» дизайну
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

На протяжении первых девяти лет после своего возвращения в Формулу 1 заводская команда Mercedes оформляла корму своих болидов без особых изысков – просто красила в серо-серебристый цвет и приклеивала поверху логотипы спонсоров.

В нынешнем году немцы впервые сделали дизайн задней части машины более сложным – украсили заднюю часть понтонов, капот и «акулий плавник» множество хорошо узнаваемых мерседесовских звезд. Одна из них в конце мая стала красной – в память об ушедшем из жизни Ники Лауде.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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