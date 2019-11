Пять оттенков серебристого. Учимся различать чемпионские сезоны Хэмилтона в Mercedes

На протяжении большей части сезона Хэмилтон играл роль догоняющего. Дело было не столько в скорости, сколько в надежности: дважды Льюис сходил с трассы в гонках, а еще дважды неисправности автомобиля портили ему квалификации. Плюс британец сильнее пострадал в первом столкновении c Росбергом на трассе. По ходу гонки в Спа немец на входе в Лекомб подставил свой нос под заднее колесо машины Хэмилтона – после чего сам отделался повреждением крыла, в то время как британец добрался до боксов с порванной в клочья шиной, откатился в хвост пелотона, а в итоге сошел.

2014 год. А еще: мир услышал о «хаммертайме»

Фотограф: XPB Images

До поры до времени гоночный инженер Питер Боннингтон мало интересовал поклонников Формулы 1. Работа с Джорджо Пантано в Jordan или пребывание на подхвате у Джока Клиа в Honda – не лучший способ прославиться. И даже должность гоночного инженера Михаэля Шумахера не особо сказалась на популярности англичанина, так как все ограничилось одним – последним в карьере великого немца – сезоном.

А вот начиная с 2013 года болельщики стали слышать имя Боно чуть ли не чаще, чем имя Роско (это любимый бульдог Льюиса, если кто не в курсе). А в исполнении самого Боно то и дело стала мелькать фраза «It' s hammertime».

Значение этого выражения очевидно – пришло время дать всем прикурить. С происхождением же все посложнее. Поскольку английское слово hammer означает «молот», есть искушение использовать перевести знаменитую фразу примерно как «Пора молотить!» Однако мы такого выражения в списке английских идиом найти не смогли.

Так что, остается придерживаться более распространенной версии: Боно и Льюис позаимствовали эту фразу из песни You can't touch this, впервые исполненной в 1990 году исполнителем по имени MC Hammer. В песне «Hammer time» значит нечто вроде «Пришло мое время». Что тоже неплохо подходит для радиообмена с Льюисом – учитывая совпадение трех первых букв в фамилиях певца и пилота.