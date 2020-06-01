Карлос Сайнс к радости испанских поклонников Ф1 готовится перебраться в Ferrari, а его место в McLaren уже забронировал Даниэль Риккардо. Это сделало место во второй черно-желтой машине самым заманчивым из теоретически доступных (формально есть еще вакансия в Mercedes, но это отдельная история совсем другого уровня).

Недавно французский автопроизводитель подтвердил, что намерен продолжать программу в Ф1, а потому возможность уже с будущего года стать напарником Эстебана Окона привлекает многих. Кто же имеет наилучшие шансы получить контракт и как все это скажется на трансферном рынке?

Кандидат №1. 32 года, примерный семьянин, рассчитывает на высокую зарплату

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Себастьян Феттель не проронил ни слова после того, как Скудерия официально объявила о прекращении сотрудничества с ним по окончании сезона-2020. Инсайдеры тоже теряются в догадках, как намерен теперь действовать четырехкратный чемпион мира.

Возраст позволяет немцу еще долго выступать на высоком уровне, но эксперты сходятся во мнении, что он предпочтет прекратить выступления, если не найдет действительно быстрой машины.

Вариант с Mercerdes потенциально возможен, но там Себу предстоит выступать вв паре с Льюисом Хэмилтоном. И это уж точно будет не проще, чем с Шарлем Леклером в Скудерии. Так что вариант с Renault выглядит для Феттеля, пожалуй, наилучшим.

Минувший сезон без подиумов и потеря Риккардо явно намекают, что у французов достаточно своих проблем, но новые бюджетные ограничения должны здорово повысить их шансы и вновь нацелить на борьбу с лидерами.

Если Себ решится перейти в Энстоун, это должен быть долгосрочный проект по возрождению былой славы Renault F1. Для такого как раз нужен пилот с громкими регалиями, который одновременно передавал бы опыт молодому напарнику. Кроме того, Renault остается одной из немногих команд, где Феттель может рассчитывать на выгодные финансовые условия контракта.

По итогам сезона-2019 и прошедшего мая и немецкий гонщик, и французский коллектив испытали серьезное разочарование. Так почему бы не объединить усилия и не доказать всем, что в действительности это были лишь досадные исключения из правил?

Кандидат №2. 38 лет, предпенсионер, мечтает покорить Indy 500

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

В последнее время имя последнего чемпиона и последнего победителя Гран При для Renault Фернандо Алонсо особенно часто связывают с будущим команды.

Испанец блистал в ее составе в середине прошлого десятилетия, затем вернулся еще на два года после неудачного перехода в McLaren. Но это было давно и уже почти забыто. Сейчас Фернандо настаивает, что не прочь вновь выходить на старт в Ф1, но не собирается больше испытывать разочарования, которые вынудили его оставить спорт в конце 2018-го, и рассчитывает на пристойную технику.

Алонсо уже на пороге пятого десятка, и понятно, что если он вернется в Renault для третьей совместной кампании, то это будет его финальный отрезок в Формуле 1. Но мотивация тоже очевидна – вернуть команду, вместе с которой он познал первые успехи, к былым высотам.

Нет сомнений, что даже сейчас Фернандо остается одним из быстрейших гонщиков, однако неудачные истории из его карьеры (две в McLaren и одна в Ferrari) невольно заставят босса любой команды задуматься, реально ли добиться внутренней гармонии с Алонсо в составе.

Еще один аргумент против Алонсо – в 2021-м правила останутся прежними, и на многое Renault рассчитывать не сможет. Можно, конечно, вернуться и в сезоне-22, но велика вероятность, что к тому времени место уже будет занято.

Разумеется, возвращение Фернандо в Renault, если оно станет реальностью, будет сентиментальным моментом. Ведь именно он много лет назад вытащил команду из середины пелотона на вершину подиума. Вот только на соперников по пелотону такая романтика едва ли подействует.

Кандидат №3. 32 года, неярок, мечтает попробовать призовое шампанское

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Имя Нико Хюлькенберга еще не забыто в паддоке – как и те усилия, которые он вложил в прогресс Renault за время их трехлетнего сотрудничества.

В конце 2019-го немецкого гонщика попросили освободить место для Эстебана Окона, но говорить, что его карьера в Ф1 на этом окончательно завершена, все же рано.

Недавно чемпион GP2 и участник 177 гонок Ф1 напомнил о себе – по его словам, возвращение в чемпионат вполне возможно, вот только (вот сюрприз!) имеет смысл не ради галочки, а с реальными перспективами. Так как таковыми для Нико вот уже много лет остается покорение подиума, Renault вполне соответствует его требованиям.

Разумеется, снова начинать работать с людьми, которые указали тебе на дверь, не всегда просто. Но в свое время Хюлькенберга упрекали в недостатке эмоций – и теперь именно это поможет ему. Да и перспектива биться за лидерство в середине пелотона сама по себе весьма заманчива.

Если ни Алонсо, ни Феттель не заинтересуются предложениями взять на себя лидерство в движении Renault к возрождению, Хюлькенберг объективно станет наилучшим выбором на 2021 год среди всех вариантов рынка пилотов.

Кандидат №4. 21 год, побеждал в Ф1 за рулем Renault, но виртуальной

Фото: Джо Портлок / Motorsport Images

За разговорами о знаменитостях мира Ф1 недолго забыть, что вообще-то у Renault есть собственная молодежная программа. И еще до потери Риккардо глава команды Сириль Абитбуль оговорился, что у лучших воспитанников команды есть шанс оказаться в ее составе в 2021 году.

Сейчас ведущий пилот Академии Renault Sport – Гуанью Чжоу, который прежде входил в аналогичную структуру Ferrari.

Год назад китаец дебютировал в Формуле 2 и сразу стал там лучшим новичком, завоевав один поул и пять призовых кубков. В 2020-м его считают одним из серьезных претендентов на титул в молодежной серии. Гуанью продолжит выступать за Virtuosi (бывшую Russian Time), и для получения Суперлицензии ему достаточно закончить год в первой четверке.

Выбор в его пользу, прежде всего, станет свидетельством веры Renault в своих воспитанников. Кроме того, здесь есть серьезные маркетинговые преимущества китайского рынка.

Правда, такой шаг станет дополнительным прессингом для Окона, ведь 24-летний пилот окажется лидером команды. С одной стороны, подобное позволит французу показать свои лучшие качества, но с другой может негативно сказаться на результате в силу его недостаточного опыта.

В случае с Чжоу стоит прежде дождаться, заработает ли он нужные баллы Суперлицензии, и уже после этого вести все остальные рассуждения.

Кандидат №5. 18 лет, земляк Магнуссена и чемпион Формулы SMP

Фото: Renault Sport

Если попытаться найти еще хоть какой-то вариант, в голову приходит только имя 18-летнего датчанина Кристиана Лундгора из Академии Renault Sport.

Но это, скорее, из области фантастики: парень провел в формульных сериях всего три сезона, и хотя стал чемпионом SMP Формулы 4 и занял шестое место в Ф3, этого пока недостаточно, чтобы рассматривать его всерьез.

Renault перевела молодого протеже в Формулу 2, он успел провести две гонки в самом конце 2019-го и получил место на новый сезон в сильной команде ART.

Но Кристиана скорее можно назвать вариантом на более далекую перспективу. Если же он хочет рассчитывать на что-то серьезное уже в 2021-м, то должен по-настоящему удивить всех своей скоростью в Формуле 2. И финишировать так как минимум четвертым для нужных баллов Суперлицензии.

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Когда можно ожидать решения Renault?

Не стоит ожидать, что во французской команде станут спешить с выбором своего кандидата.

В интервью Motorsport.com в рамках проекта #thinkingforward гоночный босс Renault Сириль Абитбуль объяснил, что спешка в этом вопросе не только не принесет пользы, но и весьма вероятно навредит.

«Мы предпочитаем потратить время и собрать информацию, но быть уверенными в том, что принимаем верное решение, – сказал он. – Нам предстоит сделать очень важный выбор, ведь гонщик, которого мы возьмем на 2021 год, почти наверняка останется и на 2022-й.

Нам важно знать, как изменения в правилах повлияют на наши планы. При этом наши амбиции остались неизменными, потому нам нужны подходящие гонщики».

Чуть позже в интервью Radio Monte-Carlo Абитбуль добавил: «Единственное, что я могу сказать прямо сейчас – мы не станем спешить с решением. Этот вопрос невероятно важен. Мы не собираемся действовать так, как недавно это делали Ferrari и McLaren по каким-то своим причинам.

Честно говоря, определяться с пилотом, когда предыдущий сезон еще даже не стартовал, несколько странно. Сейчас мы знаем возможные варианты, но отложили этот вопрос»

Так что наберемся терпения.