Пустота и разруха: как сейчас выглядит заброшенная база Caterham
Фотограф побывал в пустующей штаб-квартире бывшей команды Ф1 и опубликовал снимки. Там все выглядит очень плохо.
Пользователь инстаграма под никнеймом khurbanx показал, как сейчас выглядит бывшая база команды Caterham, которая находится в Лифилде, что в британском графстве Оксфордшир.
В 2016 году, когда владельцы базы еще искали покупателей и просили за нее 5,5 миллионов фунтов, штаф-квартира Caterham находилась в гораздо лучше состоянии. Увидеть, как она выглядела раньше, и сравнить снимки, можно на странице фотографа на Flickr. В 2017-м последствий вандализма, когда прогулку по заброшенной базе снял видеоблогер, тоже замечено не было.
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Caterham просуществовала в Формуле 1 три сезона, дебютировав в 2012-м. Прежде в течение двух лет команда, владельцем которого был малайзийский бизнесмен Тони Фернандес, называлась Lotus Racing и Team Lotus.
В конце сезона-2012 года команда заняла 10-е место в Кубке конструкторов и опередила Marussia с HRT благодаря усилиям Виталия Петрова, который занял 11-е место на финальном Гран При Бразилии. По ходу следующих двух лет пилоты Caterham так и не смогли заработать ни одного очка. В конце 2014-го она была объявлена банкротом и закрылась.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Caterham F1
|Автор
|Денис Буденков
Пустота и разруха: как сейчас выглядит заброшенная база Caterham
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