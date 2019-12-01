«Пустая трата времени». Ферстаппен о возвращении Алонсо в Ф1

Фернандо Алонсо покинул Формулу 1 в конце 2018 года и с тех пор выиграл титул в WEC, второй раз победил в Ле-Мане, попытался выступить в Indy 500 и начал готовиться к дебюту в «Дакаре».

Тем не менее, недавно испанец вновь подтвердил в эфире Sky Sports, что он задумывается о возвращении в Ф1 в 2021 году, когда будут введены новые правила, а у многих гонщиков истекут контракты.

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен отметил, что приветствует возвращение Алонсо в чемпионат, однако в этом не будет смысла, если Фернандо окажется за рулем слабой машины.

«Он отличный гонщик, и я был бы рад его возвращению – но только в конкурентоспособной машине, – сказал Ферстаппен на субботнем пресс-брифинге в Абу-Даби. – В противном случае я думаю, что для него это была бы пустая трата времени. Но я думаю, он и сам это знает».

Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон сказал: «Фернандо, нет сомнений, хороший пилот. В прошлом было интересно, когда гонщики возвращались – как было с Михаэлем [Шумахером]. Ведь ты снова занимаешься тем, чему посвятил свою жизнь. Я не говорил с Фернандо, поэтому я не знаю, как он себя чувствует или как сильно скучает по Ф1, но не думаю, что для спорта это будет плохо.

В конце концов, очень много молодых парней претендуют на места, которых всего 20. Хотя некоторых гонщиков, вероятно, могут заменить».

Алонсо покинул Ф1 после четырех неудачных сезонов с McLaren. Последний раз двукратный чемпион выиграл Гран При в 2013 году.

В 2021 году могут освободиться места в Mercedes, Ferrari и Red Bull – контракты истекают у Макса Ферстаппена, Льюиса Хэмилтона, Валттери Боттаса и Себастьяна Феттеля.