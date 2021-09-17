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Формула 1 Новость

«Пусть собирает свой рюкзачок и едет домой». Култхард обрушился на Цуноду

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По мнению шотландца, гонщик AlphaTauri не заслуживает места в Формуле 1

«Пусть собирает свой рюкзачок и едет домой». Култхард обрушился на Цуноду

Юки Цунода пришел в Ф1 в этом сезоне и первую же гонку завершил на девятой позиции. Многие предсказывали ему яркое будущее, однако кампания 2021 года складывается для японского пилота непросто. Он нередко ошибается и пока не может конкурировать со своим партнером по команде Пьером Гасли.

Недавно AlphaTauri объявила, что Юки продолжит выступать в ее составе и в следующем году. Многих это решение удивило. Сам гонщик невольно подлил масла в огонь, сказав в Монце, что такое развитие сюжета и для него самого стало сюрпризом.

Вице-чемпиону мира Дэвиду Култхарду пришлись не по душе как результаты Цуноды, так и его слова.

«С какой он вообще планеты? – возмутился шотландец в эфире Channel 4. – Я считаю, ему вообще пора собирать свой маленький рюкзачок и ехать домой. Гонщик не должен говорить таких слов.

"Я в шоке, что они оставили меня, ведь я продолжаю бить их машины". Я бы после такого посоветовал ему бронировал билет на самолет, пока они не подорожали – так как в будущем году у этого парня точно не будет места в Ф1».

Авария Юки Цуноды, AlphaTauri AT02, на квалификации в Имоле

Авария Юки Цуноды, AlphaTauri AT02, на квалификации в Имоле

Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Бывший напарник ДиСи по Williams Дэймон Хилл был не столь категоричен. Он напомнил, что Юки сравнивают с Пьером Гасли, который куда опытнее и в последнее время явно находится на подъеме.

«Для начала важно помнить, что он связан с Honda, – сказал чемпион 1996 года про Цуноду. – К тому же, Пьер Гасли сейчас в прекрасной форме, его заслуженно хвалят, а его результаты справедливо называть фантастическими».

Гасли заработал в нынешнем сезоне 66 очков. В активе Цуноды их 18.

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