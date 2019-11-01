«Пусть сидят дома». Ферстаппен ответил Хэмилтону и Феттелю
Ферстаппен остался недоволен критикой соперников в его адрес. Но не стал отвечать тем же.
После Гран При Мексики Макс Ферстаппен стал жертвой критики со стороны других пилотов. На пресс-конференции в Мехико на него обрушился пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который заявил, что в борьбе с голландцем остальным гонщикам приходится держаться подальше, чтобы избегать инцидентов. С Хэмилтоном согласился четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель. По мнению Ферстаппен, это означает лишь то, что соперники его боятся.
«По-моему, глупо было делать такие комментарии, потому что я борюсь жестко, но честно, – заявил Ферстаппен. – Это просто некорректно. Но, конечно, критиковать кого-то легко.
Для меня это неплохо. Всегда хорошо, когда соперники говорят про тебя, это значит, что ты забрался к ним в голову. А я просто сосредоточен на пилотаже».
Ферстаппен также заверил, что он критиковать соперников в ответ не собирается.
«Мне ни к чему докапываться до кого-то на пресс-конференциях, – сказал голландец. – Во-первых, я считаю это неуважительным. А во-вторых, предпочитаю бороться на трассе. И, конечно, я люблю бороться жестко, но не переходя грань. А если они хотят, чтобы я оставался позади, пусть сидят дома. Я хочу бороться с ними, потому что мы для этого здесь и собрались, это гонки, это Формула 1. Я думаю, мы тут – лучшие, и мы здесь, чтобы бороться за победу».
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
Читайте также:
Предыдущая новость
С 2021 года Формула 1 допустит проведение 25 гонок за сезон
Следующая новость
Ф1 запретит командам использовать новые детали по ходу Гран При
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
«Пусть сидят дома». Ферстаппен ответил Хэмилтону и Феттелю
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
чт 21 нояб.
пт 29 нояб.
|
|Вторая тренировка
|
чт 21 нояб.
пт 29 нояб.
|
|Третья тренировка
|
чт 21 нояб.
сб 30 нояб.
|
|Квалификация
|
чт 21 нояб.
сб 30 нояб.
|
|Гонка
|
чт 21 нояб.
вс 1 дек.
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта