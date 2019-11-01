«Пусть сидят дома». Ферстаппен ответил Хэмилтону и Феттелю

После Гран При Мексики Макс Ферстаппен стал жертвой критики со стороны других пилотов. На пресс-конференции в Мехико на него обрушился пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который заявил, что в борьбе с голландцем остальным гонщикам приходится держаться подальше, чтобы избегать инцидентов. С Хэмилтоном согласился четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель. По мнению Ферстаппен, это означает лишь то, что соперники его боятся.

«По-моему, глупо было делать такие комментарии, потому что я борюсь жестко, но честно, – заявил Ферстаппен. – Это просто некорректно. Но, конечно, критиковать кого-то легко.

Для меня это неплохо. Всегда хорошо, когда соперники говорят про тебя, это значит, что ты забрался к ним в голову. А я просто сосредоточен на пилотаже».

Ферстаппен также заверил, что он критиковать соперников в ответ не собирается.

«Мне ни к чему докапываться до кого-то на пресс-конференциях, – сказал голландец. – Во-первых, я считаю это неуважительным. А во-вторых, предпочитаю бороться на трассе. И, конечно, я люблю бороться жестко, но не переходя грань. А если они хотят, чтобы я оставался позади, пусть сидят дома. Я хочу бороться с ними, потому что мы для этого здесь и собрались, это гонки, это Формула 1. Я думаю, мы тут – лучшие, и мы здесь, чтобы бороться за победу».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл