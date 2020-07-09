Экс-пилот Формулы 1 Ян Ламмерс придумал новый вид штрафа. Голландца возмутило, что после провокации столкновения гонщик может отделаться пятисекундной прибавкой к результату. По мнению Яна, мягкость санкций не соответствует масштабам нарушения.

«Если вы решили наказать пилота, то это наказание должно быть ощутимым, – цитирует Ламмерса GPBlog со ссылкой на подкаст NOS. – Возьмите Хэмилтона в Австрии: он уничтожил гонку Элбона, но в итоге просто доехал до финиша с пятисекундным штрафом.

Было бы правильно, если бы гонщик, которого признали виновным, поменялся очками с тем, кого он выбил. В этом случае пилоты бы поняли: если ты причиняешь ущерб своему сопернику, будь готов отдать ему заработанные баллы. Это позволило бы ситуации исправиться самостоятельно и привнесло бы в спорт больше взаимоуважения».

Ян Ламмерс выступал в Формуле 1 с 1979 по 1982 год, а также провел две гонки в сезоне-1992. В половине Гран При голландец не прошел квалификацию; на счету Ламмерса ноль очков. Помимо Ф1 Ян выступал в «24 часах Ле-Мана» – в активе спортсмена одна победа в суточном марафоне в 1988 году.