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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

«Пусть будет две гонки». Ферстаппен не захотел выбирать между Сан-Паулу и Рио

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«Пусть будет две гонки». Ферстаппен не захотел выбирать между Сан-Паулу и Рио
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, Редактор
16 нояб. 2019 г., 14:19

По словам пилота Red Bull, он не готов расстаться с «Интерлагосом» даже ради новой трассы, за которую ратует президент Бразилии.

По инициативе Жаира Болсонару был дан старт проекта по строительству международного автодрома в Рио-де-Жанейро. Бразильский президент хотел перенести туда национальный Гран При уже с 2020 года. но в Liberty Media ему объяснили, что как минимум до 2020-го по контракту этап останется на «Интерлагосе».

С тех пор ситуация не сильно продвинулась, тем более. что темпы стройки в Рио оказались гораздо ниже прогнозов. 

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Многие пилоты, которых по ходу Гран При Бразилии попросили поделиться мнением о переносе этапа в другой город, заявили, что им не так уж и принципиально где устраивать гонки. На этом фоне необычно прозвучали слова Макса Ферстаппена.

«Если получится сделать два Гран При Бразилии, то это лучше, чем отказываться от нынешнего автодрома», – заявил гонщик Red Bull репортерам после пятничных тренировок.

Ранее руководители Формулы 1 озвучили планы в ближайшее время расширить календарь до 25 Гран При. Однако присутствие в нем двух бразильских гонок едва ли возможно. А вот вариант с чередованием трасс вполне имеет право на существование.

Макс признался, что «Интерлагос» ему нравится: «Это короткая трасса, здесь не так много поворотов. Но ты получаешь удовольствие от вождения. Здесь хорошо гоняться. Болельщики очень активные.

За нас тут болеют, как за Ferrari, так что мне нравится сюда приезжать. Я слышал, что в прошлом круг был длиннее, и быть может, стоит к этому вернуться. Но в любом случае тут всегда что-то случается в гонке, какая-то драма. Это интересно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Сергей Иванов

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