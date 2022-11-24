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«Пусть болтает что хочет». Штайнер продолжил перепалку с Ральфом Шумахером

Глава Haas не смог оставить без внимания высказывания дяди своего – уже бывшего – гонщика

«Пусть болтает что хочет». Штайнер продолжил перепалку с Ральфом Шумахером
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Все два года, что Мик Шумахер с переменным успехом выступал за команду Haas, его главным адвокатом в паддоке оставался родной брат отца пилота. 47-летний Ральф, давно завершивший собственную карьеру, сейчас работает телеэкспертом. В этом качестве он прославился умением делать резонансные заявления. 

Кажется, за последние несколько сезонов немец успел раскритиковать всех участников чемпионата. Исключения он делал только для собственного сына Давида и племянника Мика. 

Даже когда стало ясно, что гонщику Haas не удастся сохранить место на 2023 год, Ральф продолжал придумывать удивительные теории, в паузах не переставая упрекать американскую команду и ее босса Гюнтера Штайнера в неспособности разглядеть талант Мика.

Штайнер время от времени отвечал на эти выпады, а после того, как коллектив официально подтвердил контракт с Нико Хюлькенбергом, вернулся к перепалке с Шумахером-старшим.  

«Мы не играли ни в какие игры – никто не скажет, что мы вели свои дела и ничего им не говорили, – рассказал тиролец в интервью Sport Bild. – Мы уже долгое время изучали кандидатов, это не быстрый процесс. Но и задержек в нем не было.

Разумеется, он [Мик] о чем-то догадывался, он же живет не на Луне. 

Что до Ральфа, то он всегда стремился устроить драку на публике. Но я подобным не интересуюсь. Я просто занимаюсь своей работой, а он пусть себе болтает, что хочет. Я не собираюсь ему отвечать, так как не занимаюсь популяризацией самого себя. 

И мои решения точно продиктованы не повелением Ральфа».

Пока неизвестно, чем будет заниматься в сезоне-2023 Мик Шумахер. Считается, что он может стать запасным гонщиком в Mercedes.

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