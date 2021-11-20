Пуршер: Я был близок к месту в Alfa Romeo и заслужил его

Дебютант Формулы 2 Тео Пуршер мог уже в следующем году попасть в Формулу 1. Француз является протеже Sauber, и команда рассматривала его в качестве пилота для Alfa Romeo, но в итоге предпочла Гуанью Чжоу.

«Конечно, я разочарован, – сказал Пуршер Auto Hebdo. – Я бы соврал, если бы отрицал это. Потому что хоть мне и твердят постоянно, что я еще молод и у меня полно времени для попадания в Ф1, я разочарован, ведь был очень близок к этому [уже сейчас]. Выбор был между мной и Гуанью.

На мой взгляд, я полностью заслужил это место, но по разным причинам не получу его в 2022 году. И я уважаю это решение».

Пуршер стал вице-чемпионом Формулы 3 в прошлом сезоне, а сейчас идет пятым в Ф2. Кроме него претендентом на место в Alfa Romeo называли и лидера Ф2 Оскара Пиастри. Но австралиец заверил, что даже не вел переговоров:

«Не знаю, может мои менеджеры с ними разговаривали, но шансы изначально были крайне низкими».