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«Птица в шлем прилетела». Лучшие радиопереговоры Гран При Штирии

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«Птица в шлем прилетела». Лучшие радиопереговоры Гран При Штирии
Автор:
, Главный редактор
14 июл. 2020 г., 11:17

Стролл удивляется, Расселл извиняется – а Леклер допытывается у Ferrari, что случилось с днищем его болида

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Услышать реплики пилотов можно в специальном ролике, который находится на официальном Youtube-канале Формулы 1.

Слайдер
Список

Ферстаппен недоволен поведением Боттаса на второй тренировке

Ферстаппен недоволен поведением Боттаса на второй тренировке
1/16

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Ферстаппен: Они, *****, просто слепые. Это невероятно. Почему им не скажут дать дорогу?

Норрис сообщает об инциденте на второй тренировке

Норрис сообщает об инциденте на второй тренировке
2/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Норрис: Мне тут птица в шлем прилетела. Надо бы проверить потом, все ли с машиной нормально. Птице каюк, видимо.

McLaren: Принято. Как сам?

Норрис: Я в норме.

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Джордж Расселл выходит во второй сегмент квалификации

Джордж Расселл выходит во второй сегмент квалификации
3/16

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Расселл: Ну и где мы?

Williams: Двенадцатые. Мы проходим. Всего 13 секунд осталось. Молодец.

Расселл: Да, парни! Да! Хорошо вышло. Хорошо.

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Ферстаппена ставит боком в конце квалификации

Ферстаппена ставит боком в конце квалификации
4/16

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Ферстаппен: Аааааа! *****, да что ж такое!..

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Хэмилтон завоевывает поул с огромным преимуществом

Хэмилтон завоевывает поул с огромным преимуществом
5/16

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Mercedes: Рули к нам, Льюис! Фантастика просто. Это просто великолепно.

Хэмилтон: Это было великолепно, парни. Мега-круто. Молодец, Боно!

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Сайнс занимает третье место в квалификации

Сайнс занимает третье место в квалификации
6/16

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

McLaren: Боттас четвертый, Хэмилтон заканчивает, он на поуле. Ты третий, Карлос, ты третий. Неплохо ты выдал. Как тебе, а?

Сайнс: О-ле! Оле-оле-оле-оле! Томасо! [обращение к гоночному инженеру Тому Стелларду] Вот это круг! Хе-хе!

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Леклер врезается в Феттеля в первом повороте

Леклер врезается в Феттеля в первом повороте
7/16

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Феттель: Так, меня подбили. Кто-то снес заднее крыло.

Ferrari: Принято. В боксы.

Феттель: Принято, в боксы. Не знаю, кто это был. В боксы, в боксы.

Леклер: *****! Проверьте машину – но мне точно кто-то крепко приложил сзади.

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После инцидента Леклер обсуждает ситуацию с командой

После инцидента Леклер обсуждает ситуацию с командой
8/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Леклер: Сзади все нормально?

Ferrari: Нажми кнопку Slow. Нажми кнопку Slow.

Леклер: Сзади все хорошо?

Ferrari: Видим проблемы с днищем.

Леклер: Большие?

Ferrari: Проедешь третий поворот – держись правее, правее.

Леклер: Эй, эй, парни, что-то явно не так, нет? Скажите уже что-нибудь! Какие потери – большие, маленькие?

Ferrari: Мы точно не знаем. Видим проблемы с днищем слева. Слева сзади.

Леклер: Я хочу продолжать. Мало ли что. Давайте хоть попробуем.

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На 4-м круге Расселл в борьбе вылетает в гравий

На 4-м круге Расселл в борьбе вылетает в гравий
9/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Расселл: Простите, парни!

Williams: Машина в порядке, показатели в норме.

Ферстаппен общается с командой на 20-м круге

Ферстаппен общается с командой на 20-м круге
10/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Red Bull: Mercedes сказал обоим пилотам атаковать.

Ферстаппен: А от меня вы что хотите?

Red Bull: Смотри сам. Знаю, что ты атакуешь.

Перес на 41-м круге обгоняет Сайнса по внешнему радиусу в 5-м повороте

Перес на 41-м круге обгоняет Сайнса по внешнему радиусу в 5-м повороте
11/16

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Перес: Как тебе это, мужик? Нравится?

Racing Point: О, да. Отлично!

Mercedes в конце гонки инструктирует Боттаса, пока тот догоняет Ферстаппена

Mercedes в конце гонки инструктирует Боттаса, пока тот догоняет Ферстаппена
12/16

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Mercedes: С таким темпом мы догоним его на последнем круге. Все идет хорошо, у нас хорошие шансы. Я умолкаю, вперед!

Хэмилтон выигрывает гонку

Хэмилтон выигрывает гонку
13/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Mercedes: Молодец, Льюис. Как будто одной левой все сделал. Просто отлично все разложил. Отлично разложил.

Хэмилтон: Фантастика просто, парни. Правда-правда, я в восторге. Спасибо огромное!

Вольф: Да, и ты рулил неплохо, Льюис!

Хэмилтон: Хе-хе, спасибо, Тото!

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Стролл на предпоследнем круге обгоняет Риккардо, вытеснив того с трассы. Риккардо из-за этого пропускает еще и Норриса

Стролл на предпоследнем круге обгоняет Риккардо, вытеснив того с трассы. Риккардо из-за этого пропускает еще и Норриса
14/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Риккардо: Мне пришлось уворачиваться. Мы бы столкнулись.

Стролл: Так тяжело было его пройти!

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Райкконен связывается с командой на последнем круге

Райкконен связывается с командой на последнем круге
15/16

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Райкконен: Это последний круг? …эй, алё?!

Alfa Romeo: Да, подтверждаю, прости. Последний круг.

Норрис догоняет Переса на последнем круге

Норрис догоняет Переса на последнем круге
16/16

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

McLaren: Перес впереди еле едет. Осторожнее – и давай гони!

(Норрис догоняет Переса в последнем повороте)

McLaren: Обгонная кнопка – нажми и держи.

(Норрис обгоняет Переса и финиширует 5-м)

McLaren: Ты пятый, пятый. Включи первый режим, плиз.

Норрис: Уаху! *****! Вот это здорово!

McLaren: Вот это гонка! Вот это гонка! Да, да!

Норрис: Да, парни!

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Об этой статье

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Автор Кирилл Качнов

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