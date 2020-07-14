Ферстаппен : Они, *****, просто слепые. Это невероятно. Почему им не скажут дать дорогу?

Норрис: Мне тут птица в шлем прилетела. Надо бы проверить потом, все ли с машиной нормально. Птице каюк, видимо.

Расселл: Да, парни! Да! Хорошо вышло. Хорошо.

Расселл: Ну и где мы?

Ферстаппен : Аааааа! *****, да что ж такое!..

Mercedes: Рули к нам, Льюис! Фантастика просто. Это просто великолепно.

Сайнс занимает третье место в квалификации

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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

McLaren: Боттас четвертый, Хэмилтон заканчивает, он на поуле. Ты третий, Карлос, ты третий. Неплохо ты выдал. Как тебе, а?

Сайнс: О-ле! Оле-оле-оле-оле! Томасо! [обращение к гоночному инженеру Тому Стелларду] Вот это круг! Хе-хе!