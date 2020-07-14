«Птица в шлем прилетела». Лучшие радиопереговоры Гран При Штирии
Стролл удивляется, Расселл извиняется – а Леклер допытывается у Ferrari, что случилось с днищем его болида
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Услышать реплики пилотов можно в специальном ролике, который находится на официальном Youtube-канале Формулы 1.
Ферстаппен недоволен поведением Боттаса на второй тренировке
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Ферстаппен: Они, *****, просто слепые. Это невероятно. Почему им не скажут дать дорогу?
Норрис сообщает об инциденте на второй тренировке
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Норрис: Мне тут птица в шлем прилетела. Надо бы проверить потом, все ли с машиной нормально. Птице каюк, видимо.
McLaren: Принято. Как сам?
Норрис: Я в норме.
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Джордж Расселл выходит во второй сегмент квалификации
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Расселл: Ну и где мы?
Williams: Двенадцатые. Мы проходим. Всего 13 секунд осталось. Молодец.
Расселл: Да, парни! Да! Хорошо вышло. Хорошо.
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Ферстаппена ставит боком в конце квалификации
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Ферстаппен: Аааааа! *****, да что ж такое!..
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Хэмилтон завоевывает поул с огромным преимуществом
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Mercedes: Рули к нам, Льюис! Фантастика просто. Это просто великолепно.
Хэмилтон: Это было великолепно, парни. Мега-круто. Молодец, Боно!
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Сайнс занимает третье место в квалификации
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
McLaren: Боттас четвертый, Хэмилтон заканчивает, он на поуле. Ты третий, Карлос, ты третий. Неплохо ты выдал. Как тебе, а?
Сайнс: О-ле! Оле-оле-оле-оле! Томасо! [обращение к гоночному инженеру Тому Стелларду] Вот это круг! Хе-хе!
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Леклер врезается в Феттеля в первом повороте
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Феттель: Так, меня подбили. Кто-то снес заднее крыло.
Ferrari: Принято. В боксы.
Феттель: Принято, в боксы. Не знаю, кто это был. В боксы, в боксы.
Леклер: *****! Проверьте машину – но мне точно кто-то крепко приложил сзади.
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После инцидента Леклер обсуждает ситуацию с командой
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Леклер: Сзади все нормально?
Ferrari: Нажми кнопку Slow. Нажми кнопку Slow.
Леклер: Сзади все хорошо?
Ferrari: Видим проблемы с днищем.
Леклер: Большие?
Ferrari: Проедешь третий поворот – держись правее, правее.
Леклер: Эй, эй, парни, что-то явно не так, нет? Скажите уже что-нибудь! Какие потери – большие, маленькие?
Ferrari: Мы точно не знаем. Видим проблемы с днищем слева. Слева сзади.
Леклер: Я хочу продолжать. Мало ли что. Давайте хоть попробуем.
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На 4-м круге Расселл в борьбе вылетает в гравий
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Расселл: Простите, парни!
Williams: Машина в порядке, показатели в норме.
Ферстаппен общается с командой на 20-м круге
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Red Bull: Mercedes сказал обоим пилотам атаковать.
Ферстаппен: А от меня вы что хотите?
Red Bull: Смотри сам. Знаю, что ты атакуешь.
Перес на 41-м круге обгоняет Сайнса по внешнему радиусу в 5-м повороте
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Перес: Как тебе это, мужик? Нравится?
Racing Point: О, да. Отлично!
Mercedes в конце гонки инструктирует Боттаса, пока тот догоняет Ферстаппена
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Mercedes: С таким темпом мы догоним его на последнем круге. Все идет хорошо, у нас хорошие шансы. Я умолкаю, вперед!
Хэмилтон выигрывает гонку
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Mercedes: Молодец, Льюис. Как будто одной левой все сделал. Просто отлично все разложил. Отлично разложил.
Хэмилтон: Фантастика просто, парни. Правда-правда, я в восторге. Спасибо огромное!
Вольф: Да, и ты рулил неплохо, Льюис!
Хэмилтон: Хе-хе, спасибо, Тото!
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Стролл на предпоследнем круге обгоняет Риккардо, вытеснив того с трассы. Риккардо из-за этого пропускает еще и Норриса
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Риккардо: Мне пришлось уворачиваться. Мы бы столкнулись.
Стролл: Так тяжело было его пройти!
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Райкконен связывается с командой на последнем круге
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Райкконен: Это последний круг? …эй, алё?!
Alfa Romeo: Да, подтверждаю, прости. Последний круг.
Норрис догоняет Переса на последнем круге
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
McLaren: Перес впереди еле едет. Осторожнее – и давай гони!
(Норрис догоняет Переса в последнем повороте)
McLaren: Обгонная кнопка – нажми и держи.
(Норрис обгоняет Переса и финиширует 5-м)
McLaren: Ты пятый, пятый. Включи первый режим, плиз.
Норрис: Уаху! *****! Вот это здорово!
McLaren: Вот это гонка! Вот это гонка! Да, да!
Норрис: Да, парни!
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Штирии
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|«Ред Булл Ринг»
|Пилоты
|Ландо Норрис
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов