«Прямота – это хорошо, но не всегда». Брандл дал совет Ферстаппену
Популярный эксперт Sky Sports поделился мыслями о нынешнем лидере Формулы 1 и интересных особенностях его характера
Макс Ферстаппен не оставил шансов соперникам на трассах Формулы 1 – за рулем Red Bull он одержал 19 побед в 22 Гран При и заработал 575 очков. По ходу этой кампании голландец переписал множество исторических рекордов спорта, которые наверняка продержатся еще очень долго.
Однако в своей традиционной колонке по итогам Гран При Абу-Даби, где Макс в очередной раз поднялся на вершину подиума, бывший гонщик Мартин Брандл решил порассуждать о человеческих качествах Ферстаппена.
«Мне нравится, что Макс всегда прямо говорит то, что думает, – отметил британский эксперт. – Когда я делаю интервью с ним, они неизменно получаются интересными. Общаться с Максом всегда просто. Он прямой и откровенный человек, который не ходит вокруг да около. И еще его совершенно не волнует мнение окружающих».
Однако затем Брандл напомнил, что наши недостатки являются продолжением наших достоинств – и привел в пример недавнюю историю в Лас-Вегасе, где лидер Red Bull подверг новый этап Ф1 серьезной критике.
«Ему не стоило выражать свою позицию таким образом, – написал Мартин. – Порой я думаю, что Максу было бы правильно действовать более дипломатично и высказываться чуть осторожнее, учитывая внимание к своей фигуре. В конце концов, мы все должны стоять на защите нашего замечательного спорта».
Также эксперт отметил тот прогресс, которого Ферстаппен добился за прошедшие годы: «Сейчас он действует на трассе куда хладнокровнее и справедливо подходит к борьбе, даже самой жесткой. Не знаю, почему некоторые до сих пор видят в нем плохого парня. Хотя у болельщиков, как водится, всегда есть свое мнение».
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