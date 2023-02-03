Прямой эфир: презентация Red Bull в Нью-Йорке
Чемпионы Формулы 1 покажут свою новую машину в деловой столице США – и, как ожидается, объявят о партнерстве с Ford. Предлагаем вам увидеть все своими глазами
Компания Ford объявила о возвращении в Ф1. Про Red Bull в анонсе нет ни слова
Официально: Ford начнет сотрудничество с Red Bull и AlphaTauri с 2026 года
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