Прямой эфир: презентация первого болида AlphaTauri
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14 февр. 2020 г., 18:49
Легким движением Toro Rosso превращается, превращается...
В австрийском Зальцбурге проходит презентация команды AlphaTauri - так, в честь марки одежды империи Red Bull, с 2020 будет называться бывшая Toro Rosso. Посмотрите сами в прямом эфире, что поменялось в команде кроме названия.
Состав пилотов команды на 2020 остается неизменным. Это россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли, которого в середине прошлого сезона понизили из команды Red Bull.
Название AlphaTauri означает звезду в созвездии Быка, известную в России как Альдебаран.
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|Серия
|Формула 1
Прямой эфир: презентация первого болида AlphaTauri
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