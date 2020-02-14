Прямой эфир: презентация первого болида AlphaTauri

В австрийском Зальцбурге проходит презентация команды AlphaTauri - так, в честь марки одежды империи Red Bull, с 2020 будет называться бывшая Toro Rosso. Посмотрите сами в прямом эфире, что поменялось в команде кроме названия.

Состав пилотов команды на 2020 остается неизменным. Это россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли, которого в середине прошлого сезона понизили из команды Red Bull.

Название AlphaTauri означает звезду в созвездии Быка, известную в России как Альдебаран.