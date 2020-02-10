Прямой эфир: презентация новой ливреи Mercedes

В понедельник команда Mercedes объявила о планах провести в твиттере прямую трансляцию с презентации своей новой раскраски. Следить за событиями вы можете в режиме реального времени, церемония должна стартовать в 14:00 по Москве.

Команда также объявила о начале сотрудничества с британской химической компанией Ineos, стороны заключили пятилетний контракт. По данным из открытых источников, Ineos является крупнейшей в мире в своей области, а ее годовая выручка достигает $86 млрд.