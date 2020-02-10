Прямой эфир: презентация новой ливреи Mercedes
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10 февр. 2020 г., 11:00
Чемпионы мира решили еще до презентации показать раскраску своей новой машины W11.
В понедельник команда Mercedes объявила о планах провести в твиттере прямую трансляцию с презентации своей новой раскраски. Следить за событиями вы можете в режиме реального времени, церемония должна стартовать в 14:00 по Москве.
Команда также объявила о начале сотрудничества с британской химической компанией Ineos, стороны заключили пятилетний контракт. По данным из открытых источников, Ineos является крупнейшей в мире в своей области, а ее годовая выручка достигает $86 млрд.
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|Серия
|Формула 1
Прямой эфир: презентация новой ливреи Mercedes
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