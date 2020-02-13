Прямой эфир: презентация нового болида McLaren
Торжественная церемония представления публике автомобиля MCL35 проходит на базе британского коллектива. В прошлом году McLaren уверенно стала «лучшей из остальных» – и с помощью новой машины команда рассчитывает укрепить лидерство среди середняков.
Прямая трансляция презентации начнется в 16:30 по московскому времени.
Неделю презентаций в Формуле 1 продолжает McLaren. Британский коллектив когда-то был безусловным лидером чемпионата мира. Сейчас он тоже является лидером – но среди команд-середняков, которые ведут борьбу за четвертое место в общем зачете. В прошлом году «конюшня» из Уокинга провела сезон весьма уверенно и набрала в полтора раза больше очков, чем ближайшие преследователи из Renault.
Примечательно, что McLaren побила французов с помощью разработанных ими же моторов. Впрочем, в 2021 году команда перейдет на силовые установки Mercedes – таким образом, нынешний сезон станет последним в рамках сотрудничества McLaren и Renault.
Британцы одними из первых объявили свой состав на 2020 год: выступления за команду продолжат Карлос Сайнс и Ландо Норрис, в прошлом году ставшие 6-м и 11-м в личном зачете соответственно. В сфере спонсорства больших новостей также уже не ожидается: в прошлом году сотрудничество с командой свернула бразильская нефтяная компания Petrobras, но есть и хорошие новости. В частности, новым спонсором McLaren стала косметическая компания Unilever (прекратившая партнерство с Williams) и IT-проект Splunk.
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