Прямой эфир: презентация нового болида McLaren

Прямая трансляция презентации начнется в 16:30 по московскому времени.

Неделю презентаций в Формуле 1 продолжает McLaren. Британский коллектив когда-то был безусловным лидером чемпионата мира. Сейчас он тоже является лидером – но среди команд-середняков, которые ведут борьбу за четвертое место в общем зачете. В прошлом году «конюшня» из Уокинга провела сезон весьма уверенно и набрала в полтора раза больше очков, чем ближайшие преследователи из Renault.

Примечательно, что McLaren побила французов с помощью разработанных ими же моторов. Впрочем, в 2021 году команда перейдет на силовые установки Mercedes – таким образом, нынешний сезон станет последним в рамках сотрудничества McLaren и Renault.

Британцы одними из первых объявили свой состав на 2020 год: выступления за команду продолжат Карлос Сайнс и Ландо Норрис, в прошлом году ставшие 6-м и 11-м в личном зачете соответственно. В сфере спонсорства больших новостей также уже не ожидается: в прошлом году сотрудничество с командой свернула бразильская нефтяная компания Petrobras, но есть и хорошие новости. В частности, новым спонсором McLaren стала косметическая компания Unilever (прекратившая партнерство с Williams) и IT-проект Splunk.