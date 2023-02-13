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Прямой эфир: презентация McLaren MCL60

Британский коллектив выбрал для своей машины 2023 года «юбилейный» индекс, а пилотировать его новинку предстоит Ландо Норрису и дебютанту Оскару Пиастри

Прямой эфир: презентация McLaren MCL60
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