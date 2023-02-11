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Формула 1 Новость

Прямой эфир: презентация ливреи AlphaTauri в Нью-Йорке

Итальянская команда решила раскрыть раскраску своей новой машины в рамках модной недели в деловой столице Америки

Прямой эфир: презентация ливреи AlphaTauri в Нью-Йорке
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Первое фото: раскраска AlphaTauri в 2023 году

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