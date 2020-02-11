Прямой эфир: презентация болидов Ferrari 2020 года

Команда Ferrari первой презентует свои новые болиды 2020 года. Ранее мы уже видели ливреи некоторых команд, демонстрировавшиеся на болидах прошлого года, а также фотографии новых машин Haas, но именно Ferrari первой представляет автомобили вживую.

Презентация стартует в 20:30 по московскому времени в театре Ромоло Валли в итальянском городе Реджо-Эмилия.